ارتدي اللون الزهري بأسلوب كارلا حداد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - تتميّز إطلالات الإعلامية والممثلة اللبنانية كارلا حداد بجرأتها وأناقتها في آن واحد، وهي من النجمات اللواتي يدركن تماماً ما يليق بهنّ من تصاميم وألوان...



3 إطلالات ساحرة بالزهري



تكثر كارلا من إطلالاتها باللونين الأحمر والأسود ولكنها عندما ترتدي الزهري واللون الفوشيا بشكل خاص فالموضوع يأخذ منحى آخر. ماذا ارتدت كارلا حداد؟

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1- الفوشيا مع الأبيض:

الفوشيا مع الأبيض



تألقت كارلا حداد بإطلالة رياضية أنيقة وكانت عبارة عن سروال رياضي وحذاء من ماركة أديداس مع قميص مزدان برسوم يدوية من laraz brand مستوحاة من مخلوقات فضائية. وارتدت فوقها معطفاً من درايز فان نوتن. كما توينت بأقراط من SK bijoux.



2- الفوشيا والأسود:

الفوشيا والأسود



تألقت كارلا حداد بفستان أسود مزدان بأكمام باللون الفوشيا حمل توقيع المصمم اللبناني ميخائيل شمعون. وتزينت بمجوهرات من Atelier Nawbar اللبنانية. واهتم بتسريح شعرها صالون شانتفيتيان وبمكياجها المبدعة مايا يمين. الصورة بعدسة زبيان سعد.

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3- الجلد والفوشيا:

الجلد والفوشيا



ظهرت كارلا حداد خلال تقديمها برنامج "في مايل" على شاشة LBCI في قمة تاقها مرتدية بلوزة جريئة بلون الفوشيا من قماش اللاميه مع سروال جلدي وصندل من yeezy الماركة التي تعود الى كانييه وست زوج كيم كردشيان.



4- الفوشيا الغجري:



تبنت كارلا حداد في هذا اللوك إطلالة غجرية من الكريب الحريري ببلوزة قصيرة مفتوحة عند الأكتاف وتنورة فضفاضة تصل الى الارض. وربطت شعرها من جانب واحد. الزي من توقيع المصممة ماريان بشارة التي ألبست داليدا خليل في أغنيتها الأخيرة "شيك أوي". وتزينت بمجوهرات من أتولييه نوبر.



5- الفوشيا والأزرق:

أما اللوك الذي لفتنا كثيراً ضمن خيارات كارلا، فهو إطلالتها التي جمعت بين اللونين الزهري والأزرق، حيث ارتدت في مناسبات مختلفة هذين اللونين وبأسلوب أنيق ومميّز. وقد ارتدت الباستيل الزهري مع الباستيل الأزرق مرة والباستيل الزهري مع الأزرق القوي ونجحت في لفت انتباهنا الى أن هذه الألونا التي قد تبدو للبعض صعبة ومعقدة لجهة تنسيقها سلسة للغاية عندما ننظر إليها.

الزهري والازرق في لوك واحد





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