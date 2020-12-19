طبيب تغذية يحسم جدل فوائد حليب الحمير للأطفال: «مفيش أحسن من لبن الأم»

ماما

حالة واسعة من الجدل، صاحبت تداول شائعة حول فوائد لبن الحمير في تقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا، والحماية من وباء كورونا، ما دفع العديد من الأمهات للتفكير في تقديمه لأطفالهن الرضع، كـ«بديل مثالي» للبن الأم.

وذكر تقرير لقناة «فرانس 24» الفرنسية، أن مواطن ألباني يدعى إلتون كيكيا، أكد زيادة الطلب على حليب الحمير، خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع الموجة الثانية لكورونا، بالرغم من عدم وجود دليل علمي يثبت صحة تلك الإدعاءات.

أخصائي التغذية العلاجية: لبن الحمير يسبب أنيميا للأطفال

وبدوره، حذر الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، من التعامل مع لبن الحمير على أنه بديل للبن الأم، قائلا: «مفيش أحسن من لبن الأم، اللي بيقدم قيمة غذائية متكاملة للجنين، حيث يحتوي على أجسام مضادة، وفيتامينات ومعادن متناسبة مع احتياجات الطفل»، مضيفا: «مينفعش الناس تنساق وراء أي شائعة تطلع، خصوصا في صحة الأطفال».

وتابع أخصائي التغذية العلاجية حديثه بأن لبن أنثى الحمار مضر للأطفال، حيث أنه يمكن أن يسبب له الإصابة بالأنيميا، فضلا عن أن عنصر الكاليسوم به يتنافس مع معدن الحديد في الجسم ويمنع امتصاصه، بالإضافة إلى أنه قد يسبب نزيفا في المعدة، لاحتوائه على نسبة عالية من بروتين كاذيان.

وعن خصائص لبن الحمير، يوضح «سالم»، أن لبن الحمير، يشبه كثيرا للألبان الماعز والجاموس، ويتميز بالمحتوى الدهني العالي، فضلا عن الكالسيوم ومجموعة من المعادن.