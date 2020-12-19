فنان تونسي يثير الجدل بـ«برقع حريمي» في مهرجان قرطاج

لايف ستايل

حالة واسعة من الجدل أثارتها إطلالة الفنان التونسي أحمد الطابع، على السجادة الحمراء خلال افتتاح فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية، في الدورة 31، المنطلقة مساء أمس الجمعة.

وظهر الفنان الشاب، ببرقع ذهبي اللون، يحتوي على خيوط منسدلة من الترتر الذهبي، مع احتفاظه بالشارب، مع شعر قصير «هيفي كيرلي»، وحقيبة نسائية صغيرة الحجم، مع سترة سوداء من القطيفة وبنطلون بني مزين بنقشة «جلد الثعبان»، بالإضافة إلى قميص فاتح اللون مفتوح، مصنوع من الساتان، ما أضفى عليه لمعة بسيطة، والذي تميز بأنه مزين بنقوش بسيطة.

وأعرب أحمد الطابع عن سعادته بمشاركته في المهرجان، خلال تصريحات إعلامية لقناة «نسمة» التونسية، مشيدا بإطلالته في الحفل، والتي أكد على إعجابه بها، واعتماده على مصفف شعر خاص للحصول على ذلك «اللوك» المختلف لشعره.

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: «شكله غريب ومريب»، و«وأيه لازمة الشنب مع اللبس ده»، و«إطلالة مخيفة.. 2020 كل يوم بتبهرنا باللي بنشوفه».

انطلاق فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية 18 ديسمبر

وانطلق مساء أمس فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية، والتي وصفها القائمين عليها بـ«الدورة الاستثنائية».

وتضمن تلك الفعالية عرض أهم الأفلام، التي حصلت على جوائز المهرجان عبر دوراته السابقة، ورفع المهرجان شعار «أليست السينما بوابتنا نحو العالم؟».

وتضمن البوستر الرسمى للمهرجان التونسي، محاولة لإظهار قمية الانفتاح على العالم، عن طريق الاعتماد على ظهور النور فى محاولة أخرى لامتصاص العتمة وتغذية الإحساس بأمل متجدد فى هذه الأوقات الصعبة المشوبة بالحذر: حجر صحى، تباعد اجتماعى.