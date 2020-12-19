ديما بياعة تعلن إصابتها بكورونا وتقدم وصفة لاستعادة الشم والتذوق: «جامايكان»

علاقات و مجتمع

أعلنت الممثلة السورية ديما بياعة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر مقطع فيديو مصور، مدته 3 دقائق و24 ثانية، شاركته عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وقدمت خلال مقطع الفيديو، وصفة لاستعادة حاستي الشم والتذوق، والتي وصفتها بالخطيرة، وحرصت على طمأنه جمهورها على حالتها الصحية.

وأشارت ديما بياعة، خلال مقطع الفيديو، إلى أن الوصفة قديمة جدًا وتحمل اسم «جامايكان»، وهي عبارة عن حبة برتقال واحدة أو كرمنتينا، توضع على النار للشوي، ثمّ يجري تقشيرها ووضعها في كوب مع سكر وأكلها ساخنة، لتعود حاستا الشم والتذوق بسرعة.

وأرفقت تعليقًَا أثناء تقديمها الوصفة قائلةً «وصفة خطيرة لاسترجاع حاسة الشم والتذوق بعد الإصابة بكورونا، برتقال أو كرمنتينا «لتشين» بالمغربي، جربوها وخبروني، والله يشفي كل مصاب ويحميكن يارب، قلبي معكن».

مئات التعليقات وآلاف المشاهدات تلقتها الفنانة على مقطع الفيديو، من داخل الوسط الفني وخارجه، وكان من أبرزها: «سلامتك ألف سلامة يارب، واو سلم إيديكي هلا جربتها وزبطت، والحمدلله على سلامتك، سلامة قلبك من كل شر، أنا فقدت حاسة الشم والتذوق حوالي 3 سنوات راح جربها، وإن شاء الله استرجعها، راح ادعيلك كل ما افتكرك».

ديما بياعة، هي ممثلة سورية من أصل فلسطيني، ولدت لأسرة فنية فهي ابنة الممثلة مها المصري، ومدير التصوير والمخرج حازم بياعة، وشقيقة والدتها هي الممثلة سلمى المصري، عانت في طفولتها بسبب انفصال والديها وهي بعمر السنتين، وعاشت مع والدها وزوجته حتى عمر الـ16 حيث انتقلت إلى العيش مع والدتها، وحاصلة على بكالوريس أدب إنجليزي.

في عام 2002، تزوجت من الممثل تيم حسن، وأنجبا ابنيهما ورد وفهد، ولكنهما انفصلا في عام 2012، وفي نهاية العام نفسه أعلنت ارتباطها برجل الأعمال المغربي أحمد الحلو.