تناسب جميع الأذواق.. بيوت الأزياء العالمية تطرح موديلات العام الجديد

لايف ستايل

مع اقتراب نهاية عام 2020، حرصت العديد من بيوت الأزياء العالمية، على طرح ملابس العام الجديد في مواسمه المختلفة، ما بين الربيع والصيف والخريف والشتاء، وتتنافس كل دور الأزياء على طرح موديلات تلفت الأنظار، من خلال الألوان غير المعتادة، أو الموديلات الغريبة، وغيرها مما يجذب الانتباه ويثير الجدل حولها.

ومن أبرز الأزياء التي جرى طرحها خلال الآونة الأخيرة، حسب مجلة vogue العالمية:

أزياء ربيع 2021

اعتمدت دار أزياء Alexander McQueen العالمية، في مجموعة فصل الربيع بالعام الجديد، على استخدام الألوان الفاتحة والمريحة للعين، ما بين الأبيض والروز والكافيه.

كما اعتمد عدد من المصممين على شكل الملابس الفضفاضة والتي تعطي شعورا بالراحة عند ارتدائها والتحرك بها.

أزياء صيف 2021

فيما أطلقت دار الأزياء الفرنسية الشهيرة Saint Laurent، مجموعة من أزياء صيف 2021، والتي تنوعت في استخدام عدد من الألوان، ما بين الأبيض والأسود والأحمر والألوان المتداخلة ببعض القطع المُصممة.

واستخدمت الماركة العالمية، الأقمشة الخفيفة في تصميماتها والتي تناسب طقس هذا الفصل الحار.

أزياء خريف وشتاء 2021

فيما أطلق عدد من بيوت الأزياء العالمية، مجموعات متنوعة لفصلي الخريف والشتاء لعام 2021، والتي اعتمدت على تصميمات مختلف ومتنوعة.

واعتمدت الماركات العالمية، على طرح ملابس أنيقة متنوعة الألوان ما بين الداكنة والفاتحة، والتي اتسمت بأقمشتها المميزة والثقيلة، والتي تتناسب مع انخفاض درجات الحرارة خلال الفصلين.

ويذكر أن تصميمات العام الجديد في فصوله الأربعة، والتي جرى طرحها مؤخرًا، جاءت بأشكال وأفكار خارج الصندوق بعض الشيء من قبل بعض المصممين، حيث اعتمدت على المزج بين مختلف الاتجاهات والأذواق، ما بين الرومانسية والبرجوازية والساحرة والمثيرة، وذلك لتلبية احتياجات مختلف شخصيات النساء وأذواقهن المتنوعة حول العالم.