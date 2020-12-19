بديل لبن الأم.. 10 فوائد طبية لـ«حليب الحمير»

صحة

أثار لجوء العديد من سكان ألبانيا إلى تناول وشرب كميات كبيرة من لبن الحمير خلال الآونة الأخيرة دهشة الكثيرين، حيث يتم الإقبال عليه بصورة كبيرة، بسبب فوائده الصحية المتنوعة، والتي تعمل كخط طبيعي مناعي من أحد خطوط الدفاع ضد انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، إذ يصل سعر اللتر الواحد إلى 50 يورو.

وكشف تقرير لقناة «فرانس 24» الفرنسية، أن هناك إقبالا على لبن الحمير مع تفشي فيروس كورونا مرة أخرى، دون وجود أي تأكيدات علمية حتى الآن على مدى فعاليته في مواجهة كورونا.

وأثبتت بعض الدراسات العلمية في إيطاليا، أن لبن الحمير قابل للتطبيق والتناول من قبل الأطفال الصغار والرُضع الذين يعانون من الحساسية تجاه حليب الأبقار، إذ يتم بيع أكثر من 50% مما تنتجه المزارع في شمال إيطاليا إلى وحدات طب الأطفال، حسب شبكة "بي بي سي" البريطانية.

فوائد حليب الحمير للأطفال

وكشفت الدكتورة جيوفانا مونتي، طبيبة الأطفال ورئيسة وحدة الحساسية في مستشفى تورينو بإيطاليا، أن لبن الحمير يحوي العديد من الفوائد الصحية والطبيعية للأطفال، والتي من بينها:

1- يتم استخدامه للأطفال الذين لديهم حساسية من بروتينات معينة في حليب البقر، والتي غالبًا ما توجد أيضًا في الحليب المصنع.

2- مشابه بدرجة كبيرة لحليب الأم وله العديد من الفوائد الصحية.

3- يحتوي على مستويات عالية من أوميجا 3 و6.

4- يضم عدد من العناصر الغذائية الموجودة في الأسماك.

5- يحتوي على مستويات عالية من الكالسيوم المهم بشكل خاص للأطفال.

6- يحتوي على إنزيمات مضاد للبكتيريا.

7- يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم.

8- يتنبأ الأطباء بإمكان استبداله بلبن الأم الطبيعي خلال الأعوام القادمة.

9- أفضل من فول الصويا.

10- يحمي من الإصابة بالالتهابات المعوية.