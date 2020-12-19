كورونا اليوم: تأكيد حدوث الموجة الثالثة.. وهذه أكبر عوامل الخطر الوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرًا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

أكبر عوامل الخطر للوفاة

حددت دراسة جديدة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ميريلاند بالولايات المتحدة (UMSOM) ، أكبر عوامل الخطر للوفاة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الدراسة إن مرضى كوفيد -19 في المستشفيات أكثر عرضة للوفاة إذا كانوا رجالًا أو يعانون من السمنة أو مضاعفات مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم في دراسة نشرت في مجلة Clinical Infectious Diseases، وفقا لموقع " medicalxpress".

أطفال الحوامل المصابات بكورونا يولدون بمناعة

كشفت دراسة سنغافورية، أن الحوامل المصابات بمرض "كوفيد-19" لا يصبن بأعراض أشد عن سائر الفئات فيما يكون لدى أطفالهن أجسام مضادة لفيروس كورونا.

وخلصت الدراسة الصغيرة التي أجريت على 16 امرأة إلى عدم وجود أدلة على انتقال الفيروس من الأم إلى الجنين مما يلقي الضوء على جانب من مرض "كوفيد-19" لا يزال غير معلوم على نحو ملائم على مستوى العالم.

وقالت شبكة أبحاث أمراض النساء والتوليد في سنغافورة في بيان "نتائج الدراسة مطمئنة، يكشف هذا أن نسبة الإصابة بـ "كوفيد-19" وشدته بين النساء الحوامل تماثل الوضع العام بين سائر الناس"، وذكرت الدراسة أن معظم المشاركات كن يعانين من أعراض متوسطة للمرض وكانت الأعراض الأشد بين الأكبر سنا والأكثر بدانة، وفقا لـ "رويترز".

عالم أوبئة إيطالي: الموجة الثالثة لكورونا آتية لا محالة

حذر عالم أوبئة إيطالي من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مؤكداً أنها آتية لا محالة لغياب التدابير الوقائية.

وقال بييرلويجى لوبالكو، في جامعة بيزا والمنسق العلمي لفريق عمل مقاطعة بوليا لحالة طوارئ كوفيد 19، إن "الموجة الثالثة لوباء كورونا مؤكدة، في ظل غياب تدابير وقائية مناسبة".

وأضاف عالم الأوبئة الإيطالي في تصريحات لمجموعة أدنكرونوس الإعلامية الإيطالية إن "الأسس العلمية بسيطة: على الرغم من الموجتين، تبقى نسبة السكان التي لا تزال عرضة للعدوى عالية للغاية"، وفقا لـ"البيان" الإماراتي.

موعد العودة للحياة الطبيعية

قال مستشار علمي كبير للحكومة الفرنسية إن العالم لن يعود على الأرجح للحياة "الطبيعية" قبل خريف 2021.

وقال خبير المناعة جان فرانسوا ديلفريسي لتلفزيون (بي.إف.إم) "بين أيدينا فيروس يواصل الانتشار بقوة فور خروجنا من الإغلاق الثاني"، في إشارة إلى فيروس كورونا، وفقا لما ذكرت وكالة "رويترز".