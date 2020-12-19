حنان مطاوع بإطلالة أنيقة في حفل توزيع جوائز "دير جيست"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي
ظهرت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة جذابة وذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2020.
ارتدت حنان فستان بقصة الأوف شولدر، باللون الأسود من أعلى، وباللوني البيج والأسود من أسفل، بقصة منفوشة من أسفل.
وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.
أقيم حفل توزيع جوائز "دير جيست" في الدورة الـ17 لعام 2020 مساء أمس الجمعة في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، وشهد الحفل حضورا فنياً ورياضيا مميزاً.
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