نيلي كريم ببدلة وفيست في حفل توزيع جوائز "دير جيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي تألقت الفنانة نيلي كريم بإطلالة مختلفة وذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2020. ارتدت نيلي بدلة باللون الأسود البراق، ونسقت معها فيست بنفس اللون. واعتمدت نيلي مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا. أقيم حفل توزيع جوائز "دير جيست" في الدورة الـ17 لعام 2020 مساء أمس الجمعة في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، وشهد الحفل حضورا فنياً ورياضيا مميزاً.

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