تفاصيل الحادث الذي أثار الجدل حول فقدان "عدوية" رجولته: "الموضوع فيه واحدة ست"

علاقات و مجتمع

على الرغم من مرور السنوات إلا إنها لم تطوي قصة حادث الفنان الشعبي أحمد عدوية الشهيرة، والذي تعرض لحادث كاد أن يودي بحياته تماما.

بين الحين والآخر، تخرج تفاصيل وكواليس القصة من جديد على لسان المطرب الشعبي، أو زوجته السيدة ونيسة أحمد.

وخلال الساعات الماضية، تصدر حديث زوجة الفنان محركات البحث على الإنترنت، بعدما عادت تتحدث عن الحادث، وحقيقة فقدان زوجها رجولته خلالها، وذلك أثناء لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه «واحد من الناس».

وأكدت «ونيسة» أن زوجها تعرض لحادث كاد يودي بحياته بسبب دس مواد مخدرة له، قائلة: «أنا جوزي راجل 100%، وحملت منه بعد العملية، وسقطت نفسي لظروف طبية، وممكن نثبت كل حاجة بالإشاعات والتحاليل».

وأشارت زوجة الفنان الشعبي إلى أن سبب تداول الشائعات، كان صحفية شاهدته في المستشفى خلال وضعه «قسطرة»: «وقتها قالوا ده اعتداء جنسي وفقد رجولته، ونفسيته تعبت جدا من الشائعات دي، لكن أنا في ضهره».

تفاصيل الحادث الذي أثار الجدل حول فقدان «عدوية» رجولته

وكان الثنائي تحدثا منذ سنوات عن كواليس الحادث الشهير، وحقيقة فقدان «عدوية» لرجولته، حيث أكدت زوجته، في لقاء قديم عبر فضائية «دريم»: «الموضوع كان فيه واحدة ست، كانت معجبة بيه، وتقريبًا صاحبها غار من عدوية، وعمله كمين إنه عزمه في الجناح بتاعه».

واستطردت زوجة الفنان: «دسله مواد مخدرة، وسابوه يموت، واتلحق في آخر لحظة قبل ما كل أجهزة جسمه تقف، وكان في اعتقادي إنه مات وهيتشرح».

وعن الحادث، أكدت «ونيسة»: «جوزي راجل ودي كلها شائعات».