عريس فيديو «مدح أب لابنته» في عقد القران: حمايا متضايق عشان بقينا تريند

علاقات و مجتمع

انتشار واسع حققه مقطع فيديو «مدح أب لابنته» في عقد القران، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط ملايين المشاهدات، ومئات الآلاف من التعليقات، المعجبة بموقف والد العروس مع ابنته، ومدحه لها بعبارات مميزة: «ابنتي قرة عيني، وروح فؤادي، صديقتي، وحبيبتي، ورفيقة العمر، القلوب بحبها مسكونة، هي سبب الرزق رغم ضعفها، وأم أبيها رغم صغرها، وسبيلي إلى الجنة، وشمس أيامي وقمر لياليا»، إلا أن أبطال مقطع الفيديو لم يسعدا بما حدث.

«حمايا متضايق من انتشار الفيديو، ومكناش متوقعين إن كل دة يحصل».. بتلك الكلمات يعلق العريس محمد شامل على الانتشار الواسع للمادة المصورة لعقد قرانه، معربا عن انزعاج والد زوجته من التداول الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي: «قالي دي مشاعر خاصة وطلعت بتلقائية مني علشان بنتي وبس، مكنتش حابب نبقى تريند».

«الحاجة الوحيدة الحلوة هي دعوات الناس ليا، وكلامهم الطيب عني».. ذلك هو رد والد العروس على تعليقات العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تمني العديد من الفتيات أبا مثله، وتأثره بكلماته لابنته.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو «أب يفاجئ ابنته بكلمات مؤثرة» في عقد قرانها

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حصد ما يقارب الـ50 ألف إعجاب، وما يتجاوز ملايين المشاهدات، و60 ألف تعليق، أبرزها: «أجمل فيديو في 2020»، و«تعبير أم لأبيها عظيم جدا»، و«الأب سند وظهر حقيقي.. مفيش حد بيحبك زيه»، و«أبو العروسة مفيش زيه».

وكانت العروس «دنيا عمرو»، قالت خلال حديثها لـ«الوطن» إنها لم تعلم بتحضير والدها لتلك الكلمات المؤثرة: «اتفاجأت ببابا بيقول الكلام ده في الفرح.. وأنا والعريس والمعازيم والفرح كله عيط»، معربة عن فخرها بكونها ابنة رجل عظيم وحنون ومثالي.