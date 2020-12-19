رنا سماحة تحضر حفل «دير جيست» بفستان زفافها: أجلت شهر العسل (فيديو)

لايف ستايل

بفستان أبيض مزين بنقوش «3 دي»، لفتت الفنانة الشابة رنا سماحة الأنظار، خلال ظهور في حفل «دير جيست» مساء أمس، بعد أسبوع من زواجها من الملحن سامر أبو طالب.

رنا تشكر جمهورها على دعمها

وظهرت «رنا»، بفستان أبيض طويل وفضفاض، الذي تميز بأنه «منقوش» ومزين بورود «3 دي»، وهو الفستان نفسه الذي ظهرت به في حفل زفافها الحاشد، حيث ارتدته خلال إطلالتها الثانية في الزفاف.

وعلقت الفنانة على تكريمها في «دير جيست»، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، قائلة: «الجايزة إللي أجلت عشانها الـhoney moon بتاعي، الجايزة إللي فخورة إني بأخدها بعد أول ألبوماتي إللي طلع بعد تعب ومجهود كبير».

وأضافت: «الجايزة دي منكم، وعشان كده هي غالية على قلبي، وخصوصاً انها من مهرجان شفاف ونزيه، شكرا لثقتكم الغالية وتصويتكم ليا يا غاليين».

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: «مبروك يا عروسة»، و«شبه الأميرات جدا»، و«استغربنا إنك موجودة بعد جوازك على طول، حلو إنك تلاقي شريك حياة يقدرك ويأجل شهر العسل علشان يحتفل بنجاحك».

تفاصيل حفل زفاف رنا سماحة

منذ أسبوع، احتفل العروسان بحفل زفافها، الذي تضمن حضور عدد كبير من الفنانين، من بينهم: ريم البارودي، وظهرت العروس في إطلالتها الأولى، بفستان زفاف ملكي منفوش وفضفاض وبذيل طويل، ومزين بنقوش فضية لامعة تكسوه، بلون الشامبين، ومع مكياج سموكي وشعر غير منسدل، وتاج ملكي كبير الحجم مع طرحة زفاف طويلة، فيما ظهرت خلال الإطلالة الثانية بفستان مزين بورود «3 دي».

وأطل العريس ببدلة سوداء «مودرن»، مع الاعتماد على رابطة عنق قاتمة اللون.

وكانت الفنانة الشابة رنا سماحة، أعلنت خطبتها لسامر بداية أكتوبر الماضي عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، إذ احتفلت به في المنزل مع أسرتها.