بدأت بالخيانة وانتهت بـ"بلاش صعبنيات".. تراشق ألفاظ بين مي حلمي و"رشاد"

علاقات و مجتمع

كان خبر خطبتهما أمر مفاجئ، وسار للعديد من متابعيهما، بعدما أعلن الفنان محمد رشاد، والإعلامية مي حلمي، خطبتهما في بداية عام 2018 بشكل رسمي، وذلك عقب أول لقاء تلفزيوني يجمع بينهما مع الإعلامية منى الشاذلي.

أشهر من الخطبة كُللت بالاستعداد لحفل زفاف ضخم، لم يكتمل، حيث أعلن الثنائي إلغاءه قبل بدءه بساعات بسبب عدة خلافات عائلية أدت إلى ذلك، إلا أن الثنائي عادا بعد فترة قصيرة وأعلنا زواجهما مرة أخرى بسرية تامة في حضور الأصدقاء والعائلة بأحدى الفنادق.

هكذا استمر الثنائي قبل أن يعلنا طلاقهما بشكل رسمي منذ عِدة أشهر دون كشف التفاصيل، أو الحديث عن الأسباب، التي قررت «مي» الحديث عنها خلال الأيام الماضية كاشفة عن العديد من الكواليس التي أدت للانفصال في النهاية.

تفاصيل حكتها الإعلامية في عدة مقاطع فيديو عبر خاصية «الاستوري»، ظهرت «مي» قائلة: «من أول ما اتلغى فرحي، وعمري ما اتكلمت أو قلت أسباب وببعد حياتي الشخصية».

وتابعت: «الطلاق تجربة صعبة على أي ست، وميعرفوش أنا اتطلقت ليه، عشان الغدر والخيانة من أقرب الناس ليك».

واستطردت: «فيه كتير وقفوا جنبي ومعايا منهم الإعلامية ريهام سعيد، وسارة الطباخ فعلا ستات جدعة ودعموني».

رشاد يرد: إن الله حليم ستار

ولم تمر فيديوهات «مي» مرور الكرام على الأخير، الذي قرر الرد عليها بكلمات مقتضبة في مقطع فيديو: «مكنتش عاوز أحكي ولا أتكلم، وساكت عشان ده اللي اتربيت عليه، لكن أنا مش وحش، ومش بمثل، ومش عاوز أتكلم لأن إن الله حليم ستار».

إذا ضربت فأوجع

ربما رد «رشاد» لم يكن المحطة الأخيرة، حيث دفع «مي» للرد مُجددًا، حيث نشرت مجموعة من الآراء التي وصلتها عقب الحديث عن الانفصال، كان أبرزها: «فكرتيني بمقولة إذا ضربت فاوجع» لترد الإعلامية: «للأسف».

المعاملة بالمثل صعب وبلاش شغل صعبنيات

ليعود «رشاد» من جديد، في عدة تدوينات، عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلًا «المعاملة بالمثل أمر صعب جدًا فالأصل غلاب مهما حدث».

ثم أعاد نشر التغريدة عبر «إنستجرام»، وعلق: «وكفاية شغل صعبنيات ميديا وفضايح لركوب تريند مش نضيف، وبردو لا تنسوا الفضل بينكم».

لو خانك شرديله

وقررت الإعلامية، نشر العديد من القصص المصورة، عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، كان آخرها، صورة للفنان تامر حسني، مُعلقة عليها بأغنيته الشهيرة: «أنا خنتك إمبارح وقلبي مش مسامح»، وذلك ردًا على رأي إحدى متابعاتها التي تحدثت عن الأمر.

ثم تابعت «مي» قائلة: «كلهم مصطفى أبو حجر».

كما كتبت في إحدى القصص المصورة: «نصيحة مني يا بنات، الطبيعي لما تكتشفي خيانة اللي قدامك شرديله كدة كدة مش هيطلعك بجناحات وبتطيري».