الامارات | برنامج القرية العالمية في ليلة رأس السنة.. حافل بالألعاب النارية والمفاجآت

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج القرية العالمية في ليلة رأس السنة.. حافل بالألعاب النارية والمفاجآت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وعدت القرية العالمية في دبي، ضيوفها وزوارها في ليلة رأس السنة الجديدة 2021، ببرنامج ترفيهي حافل بالروائع لجميع أفراد العائلة.

وكشفت الوجهة عن تنظيمها سبعة عروض للألعاب النارية، بالتزامن مع انتصاف الليل في سبعة بلدان حول العالم، وفقاً لفروق التوقيت، ليستمتعوا بسبعة أضعاف المرح، ويقضوا أروع الأوقات خلال زيارتهم.

وقال مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية، شون كورنيل: «دفعنا الحماس الشديد لتوديع سنة 2020 والترحيب بسنة 2021 إلى القيام بذلك سبعة مرّات! ستنطلق احتفالاتنا في الساعة الرابعة عصراً مع افتتاح بوابات القرية العالمية والترحيب بالضيوف في عالم من روائع التسوق وتذوق ألذ المأكولات من حول العالم، إضافةً إلى برامجنا الترفيهية المخصصة للصغار مع شخصياتهم الكرتونية المفضلة».

تبدأ عروض الألعاب النارية في القرية العالمية بالتزامن مع انتصاف الليل في الصين في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، تليها تايلاند في التاسعة، وبنغلاديش في 10 مساءً، والهند في 10:30 مساءً، وباكستان في 11 مساءً، قبل أن تنطلق أروع العروض لتلك الليلة بالتزامن مع انتصاف الليل واستقبال 2021 في الإمارات، لتكون أروع الذكريات التي لا تنسى للضيوف. وتستمر عروض الألعاب النارية لينطلق السابع والأخير في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتزامن مع دخول العام الجديد في موسكو، روسيا.

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