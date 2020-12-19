شيرين عبد الوهاب تفقد وزنها في أحدث ظهور بعد أشهر من الغياب

لايف ستايل

على الرغم من ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي قبل بضعة أشهر، نشر الماكيير علاء التونسي، صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر «التونسي» صورة للفنانة، أثناء خضوعها لوضع الماكياج، حيث ظهرت مرتدية «بادي كات»، أسود، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابية، وبدى عليها فقدان الوزن الملحوظ.

وجدير بالذكر، كانت قررت «شيرين»، الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر طويلة، إذ أغلقت حسابها عبر موقع «إنستجرام»، وقلما ظهورها عبر حسابها الرسمي بموقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر».

أحلام تهنئ شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها

وفي أكتوبر الماضي، هنأت المطربة الإماراتية أحلام، عبر حسابها بموقع تويتر الفنانة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها الـ40.

وكتبت أحلام: "كل سنه وانتي بينا وصوتك يملا الدنيا كلها حب وفرح وسعادة.

وفي ذات السياق، حرص الفنان حسام حبيب، على تهنئة زوجته، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة تجمعه بها، معلقا: "دمتي لي شيئا جميلا لا ينته كل سنة وأنت أحلى وأطيب وأجمل وأحن وأجدع شيرين في الدنيا ربنا ما يحرمنيش منك ويبعد عنك وعننا كل حاجة وحشة".

وأعلنت المطربة شيرين عبدالوهاب عبر "تويتر"، في وقت سابق، أنها تستعد للاحتفال بعيد ميلادها الـ40، وكتبت قائلة: "عيد ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين، يعني وأنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم 40 ده خالص عشان مخسرش حد، أنا بطلت أكبر بعد الـ39، اللي هي أصلاً كتير، بس يلا".

وكان أطلق جمهور ومحبي المطربة شيرين عبدالوهاب، هاشتاج "رجعي حساباتك يا شيرين"، مطالبين الفنانة بالعودة للتفاعل مع الجمهور والسوشيال ميديا، كما كانت تفعل من قبل.

وردت "شيرين"، قائلة: "بفرح جدا لما بشوفكم فاكريني طول الوقت وبتسألوا عليا.. وعشان أنا مقدرة إن ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كدة أكتر، وكمان علشان بحضر للألبوم الجديد وإن شاء الله أرجعلكم في أقرب وقت ممكن.