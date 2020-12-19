مفاجأة في قضية المتحرش بـ ابن زوجته: عذب بنته وهدد مراته الأولى بصورها

علاقات و مجتمع

أثارت واقعة تحرش زوج أم، من محافظة بورسعيد، بـ ابن زوجته، غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قامت زوجته، وهي والدة الطفل بتصوير واقعة التحرش، بل وإرسال الصور لزوجها الأول، والد الطفل مكايدة فيه.

وسرعان ما قام الأب بتحرير محضر برقم 3058 في نيابة ضواحي ببورسعيد بتاريخ 20 سبتمبر الماضي، بل ونشر المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولات منه لإنقاذ طفله.

وعلى الرغم من تشكيك البعض في الأمر، إلا أن حصلت "هُن" على تطورات عديدة وصادمة بشأن زوج الأم المتهم بالتحرش.

طليقة "وليد": كان بيهددني بصوري وعذب بنتنا

من جانبها، كشفت السيدة «فؤادة عبدالمطلب»، طليقة المتهم بالتحرش بالطفل، إن المتهم له سابقة معها مع ابنته، حيث اعتدى عليها وتسبب في حبسها، بل سلبها من حقوقها كاملة.

وقالت «عبدالمطلب» لـ «هن»: «وليد مش بس اتحرش بابن مراته، وليد كان بيضرب بنتنا 10 سنين وبيعتدي عليها بالحزام، ومرة طردها في عز الليل».

وتابعت خلال حديثها: «اتجوزته وهو عنده إعاقة بصرية وراثة عن والده، ولما حب يطلقني عشان يتجوز مراته الجديدة، أم الطفل (مازن) زور تقرير بأني ضربته واتسببت له في الإعاقة وسلبني من كل حقوقي".

وتكمل طليقة المتهم: «بعد ما طلقني في أكتوبر 2019، اتجوز مراته الجديدة في نوفمبر 2019، ووقتها زورولي وصلات أمانة واتحبست بيها وبقى عندي سابقة».

وأضافت السيدة: «فضل يهددني بصوري الخاصة وإنه كان مصورني وأنا متجوزاه وإنه هيحطها على مواقع غير أخلاقية، وأجبرني على التنازل عن كل حاجة".

واختتمت: «وليد هربان عشان صوره وهو بيتحرش بالطفل (مازن) وأنا نفسي يتجاب ويتحاسب على كل حاجة».

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