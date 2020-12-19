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أصبح صوص اللوتس من العناصر الهامة في صنع الحلويات والمخبوزات، لمذاقه المميز، وقوامه الجيد، فضلا عن استخداماته المتعددة في التزين، أو الحشو، مع الأكلات أو المشروبات.
ومع ارتفاع سعره، إليكِ طريقة عمله في المنزل، بخطوات سريعة.
مكونات صوص اللوتس
ربع كوب كريمة اللوتس
كوب سكر بودرة ناعم منخول
حليب بقدر الحاجة متوسط البرودة
ملعقة عسل أبيض
طريقة عمل صوص اللوتس
اخلطي كريمة بسكويت اللوتس، مع الحليب والعسل في بولة جيدًا.
يقلب الخليط حتى الحصول على قوام متجانس.
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