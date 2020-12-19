لِم تحب النساء ارتداء ربطات العنق الرجالية ؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 ديسمبر 2020 01:41 صباحاً - من عالم الرجال والأعمال وصلت إلينا ربطات العنق التي يمقت ارتداؤها الكثير من الرجال الذين يحبون البساطة في المظهر في حين يزداد إقبال النساء عليها مؤخراً. راجت صيحة ارتداء ربطات العنق الرجالية لموسم خريف وشتاء 2021 ولكن النجمات بدأن هذه الصيحة منذ زمن بعيد مع كل من كاترين هيبورن وبريجيت باردو وديان كيتون مروراً بجانيل موناي وإيمي روسوم وجميلة الجميل وغيرهن، فلم تقبل النساء على هذه الصيحة الذكورية؟



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كلام الصورة: ديان كيتون في الثمانينات ترتدي ربطة العنق المنقطة.



كيف وصلت إلينا هذه الصيحة؟

brunello



في عروض الأزياء الراقية والجاهزة لخريف وشتاء 2020- 2021 تفنن بعض المصممين بابتكار ربطات عنق أنثوية ومنهم شانيل التي صممت ربطات رفيعة من الساتان الحريري وادخلتها على تاييرات التويد والقمصان وفرساتشي التي استعانت بها مع سترات ملونة وقميص كلاسيكي أبيض وديور التي نسقتها مع معطف وقميص وقبعة لإضافة رونق حيوي وكسر الرتابة، وغيرهم من الدور العريقة مثل سان لوران وغوتشي...

Dolce





وفي مقابل ذلك شهدنا استراتيجية ذكية تمثلت في ماركات رجالية أدخلت عارضات أزياء ضمن عروض المجموعات الرجالية ومنهم دار ALYX التي استعانت بالسوبر موديل بيلا حديد التي عرضت قميصاً وطقماً مع ربطة عنق رجالية رفيعة التصميم، فأقبل كل من الرجال والنساء على شرائها.

ربطة عنق من سيلين



هل يفترض بنا التقيد بربطات العنق الأنثوية للنساء؟

بيلا حديد ترتدي ربطة عنق



هل يمكنني ارتداء ربطة العنق الرجالية؟ الجواب هو نعم، فالموضة عالم مفتوح على كل الاحتمالات ولا ضير من الاستعانة بربطات عنق رجالية لتنسيق لوك أنثوي. وقد اخترنا لك ربطات عنق من كل من توم براون والكسندر مكوين مزدانة بشعار الجمجمة وتتميز بتصميم رفيع. التصاميم متوافرة لدى موقع مودا أوبراندي.

Thom Brown

ربطة عنق من الكسندر مكوين





أما بالنسبة للماركات التي خصصت تصاميم لربطات عنق أنثوية اخترنا لك من موقع Matches Fashion التصاميم التالية المزدانة بنجوم ورسوم هندسية على الشكل التالي:

ربطات العنق من ماتشز فاشن

ربطة عنق من parosh

ربطتا عنق من دولتشي أند غابانا

ربطة عنق عريضة من برونيلو كوتشينيلي وانظري كيف تم تنسيقها للحصول على هذا اللوك الرائع.



3 طرق لترتدي ربطة العنق في هذا الموسم؟



1 يمكنك الخليج 365 ارتداؤها مع قميص موحّد مع سترة وبنطلون لإطلالة رسمية.

2 يمكنك ارتداوها إذا كانت من المخمل الرفيع مع بلوزة من الدانتيل أو مزدانة بالورود ونسّقي معها تنورة أو شورتاً جلدياً.

3 أما إذا كنت تريدين تنسيقها معر سروال قصير وواسع من الصوف فاختاري القميص الأبيض المزدان بالكشاكش مع سترة من دون أكمام واعقدي هذا الربطة المصنوعة من الصوف المحبوك. ويمكن اعتمار قبعة عسكرية لتتوجي هذا اللوك الساحر.

تابعي المزيد : بالصور: كيف تختار ربطة العنق المناسبة؟