3 حيل للحفاظ على أحذيتك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 ديسمبر 2020 01:41 صباحاً - عدد قليل جداً من النساء فقط يتخذن تدابير خاصة للاعتناء بأحذيتهن، رغم أن فعل هذا لا يتطلب الكثير من الوقت والجهد... قبل أن تُخرجي حذاءك الباهظ الثمن من علبته وتتبخترين به بكل أناقة، إليك بعض الإجراءات البسيطة التي تقيه من غدر الزمن وتحافظ عليه.





1. أضيفي دائماً إلى الكعب نعلاً وطبقة رقيقة من المطّاط

Gianvito Rossi



تُصنَع كعوب الأحذية الغالية من الجلد الرقيق جدّاً، ولا شك في أنّك لاحظت أنّ النعل، أو أسفل الحذاء، يبدأ بالتكشّط والترقّق، حتّى مع أوّل استخدام. لذا يُعتبر وضع طبقة رقيقة من المطّاط إضافة مهمّة للحذاء. ويمكن لأيّ صانع أحذية أن يفعل ذلك في غضون دقائق، وبألوان مطابقة للون النعل، حتّى اللون الأحمر. إذا كان كعب الحذاء رقيقاً، اطلبي من الإسكافي أيضاً إضافة نعل رقيق إليه، لمنعه من التكشّط.

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Bottega Veneta





2. استخدمي مرطّب الأحذية

Stella McCartney



الترطيب الإضافي يحافظ على نعومة الجلد ويمنع تشقّقه. قبل تلطيف الحذاء الجلديّ، استخدمي فرشاة أحذية رقيقة لإزالة الأوساخ عنه، ثم افركي كمّيات صغيرة من الملطّف على سطح الحذاء. انتظري لبضع دقائق ثم امسحيه بلطف- الجلد يمتصّ فقط ما يستطيع امتصاصه. معظم أنواع ملطّفات الأحذية غير مكلفة، وهي تدوم فترة طويلة جدّاً.

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Max Mara





3. طريقة التخزين مهمّة

Loewe



المكان الذي تخزّنين فيه الحذاء مهمّ جداً، فتخزينه في المكان الخاطئ يسبّب بهتان لونه (مثلاً بالقرب من أشعّة الشمس أو أيّ مصدر حرارة عالية)، والخدوش (كإلقائها عشوائيّاً في الخزانة) وأضراراً أخرى. إذا كنت تعيشين في مساحة صغيرة، لا ننصحك بإبقاء كلّ أحذيتك في علبها، باستثناء الأحذية الغالية. أكياس الأحذية الكتّانيّة طريقة عمليّة لتخزين الأحذية، سواء في المنزل أو خلال السفر. كما يمكن ترتيبها على الأرض أو على رفّ الخزانة، بحيث تكون هناك مساحة كافية تفصل بين أزواج الأحذية.

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