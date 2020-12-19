حيل ليلية لبشرة متوهجة وصحية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 ديسمبر 2020 01:41 صباحاً - قد لا تجدين الكثير من الوقت لعمل الأقنعة وتطبيق منتجات العناية بالبشرة في الصباح. فإذا كنت امرأة عاملة، أو طالبة، أو حتى ربة منزل فوقت الاعتناء بالبشرة في الصباح بالنسبة لك قد يكون ضيقًا.

وبخصوص هذا الأمر فأنه بإمكانك الاعتناء ببشرتك ليلًا حتى تستطيع البشرة الاستفادة من الأقنعة والمستحضرات المغذية أثناء النوم لتستيقظي في الصباح وقد حصلت على بشرة متألقة صحية ومتوهجة دون أي عناء.



إليك هذه الحيل الليلية الأربع البسيطة:

تنظيف البشرة



1.إزالة المكياج وتنظيف البشرة قبل النوم: هذه الخطوة تعتبر من أهم خطوات العناية بالبشرة وحمايتها من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة عليها. عليك استخدام المنتجات التي تعمل على إزالة المكياج وتنظيف البشرة في آن واحد لتجمعي بين خطوتين في خطوة واحدة إزالة مستحضرات التجميل وتنظيف البشرة.

2.تقشير البشرة: يعمل تقشير البشرة على إزالة خلايا الجلد الميت مما يمنحك وجهًا مشرقًا ومتألقًا خالٍ من العيوب والشوائب. ولكن التقشير اليومي قد يؤدي إلى جفاف بشرتك لذا عليك تقشير البشرة مرتين على الأقل أسبوعيًّا مع الحرص أن تختاري المقشر الذي يحتوي على حمض الجليكوليك؛ لأنه لطيف على البشرة، كما أنه يعمل على توهج البشرة ويسمح بإزالة كل بقايا المكياج والجلد الميت منها.

3.زيوت البشرة: احرصي قبل النوم على وضع القليل من زيت الزيتون أو زيت اللوز على بشرتك؛ فوضع الزيوت ليلًا يعد أفضل صديق مغذٍ ومنقٍ لبشرتك. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى اختراق الزيوت للجلد بشكل عميق لتقوم بترطيبه وتغذيته طوال فترة النوم.

4. كريم الليل: يعمل كريم الليل على تعزيز توهج البشرة لاسيما وإن كان يحتوي على أحماض الهيدروكسيد. فطبقة سميكة منه على بشرتك قبل النوم ستجعل بشرتك تشع نضارة في الصباح.

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