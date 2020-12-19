خيارات عطور نسائية تستحق التجربة

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 ديسمبر 2020 01:41 صباحاً - يزدحم عالم العطور النسائية بالكثير من الخيارات التي تجعلك غالباً في حيرة، وتصعب عليك مهمة اختيار أفضل عطر نسائي ملائم لك. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك مجموعة عطور نسائية فاخرة بنغمات قوية ومركزة ورائحة تدوم طويلة، لتختاري من بينها أفضل عطر نسائي يناسبك في كل الأوقات.
Skylar Vanilla Sky
أضيفي الدفء والراحة الى أيامك من خلال استخدام عطر Skylar Vanilla Sky، الذي صُمم ليغمر حواسك ويثري قلبك وروحك، فهو عطر منعش مع نفحات غنية من الفانيليا الدافئة والكابوتشينو الذي يخلق روابط عاطفية ذات مغزى، إضافة الى الياسمين وخشب الصندل والقرفة والعنبر.
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Tom Ford Bitter Peach
هذا العطر الراقي من توم فورد مثالي للأشهر الباردة، فرائحته الحلوة تمنحك إطلالة راقية في كل الأوقات. يعتمد عطر Tom Ford Bitter Peach في تركيبته، على الأزهار والخوخ والدافانا والباتشولي وخشب الصندل، الذي يجذب الحواس الى أبعد مدى من الأحساس الداخلي.
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Jimmy Choo I Want Choo
إن كنت من محبات رائحة الأزهار، فبالتأكيد ستعشقين رائحة عطر Jimmy Choo I Want Choo، فهو مزيج برائحة رائعة ترتكز على نغمات اليوسفي والزنبق والياسمين والفانيليا. هذا العطر الشرقي الزهري متلألئ، تدوم رائحته لساعات طويلة لتمنحك عبقاً آسراً يلفت الأنظار إليك.
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Coco Mademoiselle Eau de Parfum Mini Twist and Spray
تتألف هذه المجموعة الرائعة من شانيل، من ثلاث زجاجات، عطرين ورذاذ برائحة تخط الأنفاس، عميقة وقوية، ومثالية للاستخدام اليومي، حيث بإمكانك وضع هذه المجموعة في حقيبتك أينما ذهبت، فهي تعد إضافة رائعة لمستحضرات الجمال الخاصة بك.
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Jo Malone London Midnight Musk and Amber Cologne
إنه عطر جديد بإصدار محدود، للرجال والنساء، يعتمد على نغمات العرعر والعنبر والمسك الأسود، وهو خيار رائع لأيام الشتاء الباردة، نظراً الى أنه خشبي دافئ يبث فيك الراحة والطمأنينة، ويوفر لك رائحة مميزة تدوم لوقت طويل.
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Cartier La Panthère Eau de Parfum
إنه أحد العطور النسائية الزهرية الرائعة، التي تتميز برائحتها الجذابة، الى جانب زجاجته الفخمة ذات اللون الوردي، على شكل وجه نمر. هذا العطر الأنثوي يمزج بين الغاردينيا والمسك والباتشولي والجلد وبراعم البرتقال...
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