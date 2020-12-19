الامارات | #النصف ــــ الحلو.. «لانور بيوتي لاونج» يطلق أول رقاقة مناكير ذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف ــــ الحلو.. «لانور بيوتي لاونج» يطلق أول رقاقة مناكير ذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 ديسمبر 2020

كشف «لانور بيوتي لاونج»، صالون التجميل الرائد في دبي، عن إطلاق أول رقاقة ذكية في الإمارات والتي تتيح تخزين البيانات على رقاقة مثبتة تحت طبقة المناكير ومشاركتها عند الحاجة. ويمكن لهذه الرقاقة تخزين المعلومات التي تتضمنها بطاقة العمل الخاصة بسيدات الأعمال، كما يمكن نقل هذه البيانات بمجرد النقر بالإصبع على الهاتف، ما يغني عن الحاجة للاحتفاظ ببطاقات العمل والأقلام والأوراق.

وفي ظل التوجّه العالمي المتزايد لاعتماد الحلول الإلكترونية ومشاركة المعلومات بلمسة زر واحدة عن بعد، يواكب «لانور بيوتي لاونج» هذه التوجهات ويقدم مستويات جديدة كلياً من الخدمات من خلال استخدام ما يعرف بتقنيات التواصل قريب المدى وتطبيقها خلال جلسة المناكير. وتسهم تقنيات التواصل قريب المدى اللاسلكية في تعزيز ذكاء الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء وبطاقات الدفع وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. وتتيح هذه التقنية إمكانية نقل المعلومات بين الأجهزة بسرعة وسهولة وبلمسة واحدة فقط، سواء المعلومات التي توجد عادة على بطاقة العمل أو مشاركة حسابات «إنستغرام» أو حتى دفع الفواتير في المستقبل القريب.

ويقوم «لانور بيوتي لاونج» بتثبيت رقاقة بالغة الصغر على الظفر الذي تختاره السيدة وتغطيتها بطبقة من طلاء الأظافر النهائي. يمكن للسيدة بعدها تخصيص المعلومات التي ترغب بتخزينها على الرقاقة من رقم تطبيق «واتس أب» أو عنوان البريد الإلكتروني أو حتى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، كما تتيح الرقاقة إمكانية تبديل هذه الخيارات.

وتعدّ الرقاقة آمنةً كلياً، إذ لا يمكن تتبعها، ولكن يمكن قراءتها فقط من مسافة قريبة لا تتجاوز 1 أو 2 سم، ما يحد من احتمالات اختراقها أو سرقتها.

وقالت نور مكارم، الرئيسة التنفيذية في «لانور بيوتي لاونج»: «يسحرني الجمال والتكنولوجيا، وأحب ابتكار أشياء غير مسبوقة، وذات مرة حضرتُ اجتماع عملٍ شارك فيه جميع الحضور بياناتهم عبر هواتفهم المحمولة، ومن هنا خطرت لي فكرة نقل البيانات باستخدام الأصابع، وهكذا انطلقت فكرة الرقاقة، وسنحرص على مواصلة تطويرها لتقديم خدمات مميزة مثل مشاركة المعلومات مع المستهلكين وعرض قوائم الطعام ودفع ثمن المشتريات، ما يلغي الحاجة لاستخدام الهواتف المحمولة ومحافظ النقود أيضاً».

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