الامارات | نيوزيلندا تدرس تعزيز قواعد السلامة لسياحة المغامرات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم نيوزيلندا تعزيز قواعد السلامة الخاصة بسياحة المغامرات، إثر مراجعة ثوران بركان واكاري وايت آيلاند. ويقع وايت آيلاند، وهو البركان الأكثر نشاطاً في نيوزيلندا، على بعد 48 كيلومتراً قبالة شاطئ واكاتاني، على الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية لنيوزيلندا. وفي العام الماضي، كان 47 شخصاً يشاهدون المعالم السياحية بالجزيرة، عندما ثار البركان، وتسبب في مقتل 22 شخصاً، وإصابة 25 آخرين بإصابات خطيرة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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