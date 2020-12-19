الامارات | #النصف ــــ الحلو.. «Diggn’It للعناية باللحية» تصل إلى الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف ــــ الحلو.. «Diggn’It للعناية باللحية» تصل إلى الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 ديسمبر 2020

انطلقت رسمياً في الإمارات Diggn’It «دقِن إت»، العلامة التجارية المتخصصة في منتجات العناية باللحية ومقرها المملكة العربية السعودية. حيث تجلب العلامة التجارية، التي تفتخر بتراثها العربي ومستحضراتها الطبيعية للعناية باللحية، مجموعة واسعة من منتجات العناية الشخصية للرجال تشمل الزيوت، والفُرش، ومجموعات العناية باللحية، إلى جانب الصابون العربي والبلسم لإبراز جمال اللحى والمحافظة على نظافتها وكثافتها. وتمكّنت Diggn’It التي استعرضت تجربتها الناجحة في برنامج «تحدي الهوامير» أخيراً، من توسيع نطاق عملياتها بصورة مطردة منذ تأسيسها في عام 2015 لتقدّم منتجات مستوحاة من التقاليد العربية الأصيلة وتمتاز بمكونات طبيعية عالية الجودة. وتُعد Diggn’It علامة تجارية مستوحاة من التراث العربي الغني بوصفات الأجداد، حيث تستخدم الشركة المتخصصة في منتجات العناية الشخصية للرجال مزيجاً من زيوتٍ معروفة بفوائدها الصحية في تعزيز نمو اللحية والحفاظ على كثافتها، وتشمل زيوت الخروع والصبار واللوز الحلو. كما تفتخر الشركة بتقديم منتجات خالية بنسبة 100٪ من أيّة مواد حافظة أو كيميائية، ما يجعلها صديقة للبيئة وغير ضارة بالجسم. وتنفرد منتجات شركة Diggn’It بروائحها العربية التقليدية والمميزة التي تشمل المسك والعود والورد، ما يمنح اللحى رائحة طيبة، إلى جانب تغذية وترطيب البشرة لتحافظ على نضارتها وصحتها.

وتأسست Diggn’It على يد وسيم سندي، وزوجته وشريكته سامية فتياني، وشريكتهما ليال إسماعيل، بهدف تغيير نظرة العالم حيال اللحية العربية، وتطوير مفهوم العناية الشخصية لدى الرجال في منطقة الشرق الأوسط. ونشأت فكرة Diggn’It في مطبخ صغير بمنزل المؤسسين بالمملكة العربية السعودية، حيث رصدوا فجوة في السوق بعد أن بحث وسيم عن منتجات للعناية باللحية في المنطقة دون جدوى.

بدأ وسيم وسامية وليال في التعمّق في عالم العناية الشخصية للرجال، وأجروا بحوثاً حول المنتجات المتوافرة عالمياً، مع علمهم بوجود سوق متكاملة لهذا المجال خارج منطقة الشرق الأوسط. ولم يكن هدف إنشاء Diggn’It مقتصراً على توفير هذه المنتجات للرجل العربي فحسب، بل أراد المؤسسون أيضاً تغيير الرأي والمنظور العالميّين حيال اللحى الشرق أوسطية، بل والأهم من ذلك نشر الوعي بالعناية الشخصية لدى الرجال في المنطقة.

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