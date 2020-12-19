الامارات | «أجمل شتاء في العالم».. من حتا إلى قصر الوطن بصحبة ستيف هارفي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أجمل شتاء في العالم».. من حتا إلى قصر الوطن بصحبة ستيف هارفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي انطلقت أخيراً، يقدم الممثل العالمي ستيف هارفي، والمؤثر وصانع المحتوى نصير ياسين «ناس ديلي»، سلسلة أفلام قصيرة تجمع جولات على مختلف مناطق الإمارات، ومغامراتها المثيرة، وتسلط الضوء على أجمل معالم الدولة وطبيعتها وثقافتها التعددية المتنوعة. وتزور السلسلة، المتزامنة مع حملة «أجمل شتاء في العالم» التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، محطات مختلفة متنوعة في الدولة مع ستيف هارفي، أحد أشهر مقدمي البرامج الترفيهية في العالم، وعائلته، ويرافقهم في عدد من الحلقات المؤثر نصير ياسين، في جولة شاملة على مدن الإمارات وسواحلها وجبالها مروراً بصحرائها وآثارها التاريخية ومطبخها التقليدي المتنوع والثقافات والأديان المتعددة التي تعيش على أرضها.

وتعرّف حلقات السلسلة جمهوراً عريضاً بأجمل المعالم السياحية والطبيعية والثقافية والتراثية التي تضمها الإمارات من خلال نشر محتوى الحلقات الست على أربع منصات لستيف هارفي هي «فيس بوك، وتويتر، وإنستغرام، ويوتيوب»، وعرض ثلاث حلقات من البرنامج على 14 منصة خاصة بـ«ناس ديلي»، وهي «إنستغرام، وتيك توك، ويوتيوب» وصفحات «ناس ديلي» بلغات عدة أبرزها الإنجليزية والعربية والإسبانية والفرنسية والصينية والبرتغالية والعبرية والتايلندية والإندونيسية، وستبث الحلقات كل يوم جمعة ابتداءً من 18 الجاري وحتى 22 يناير المقبل.

وتتألف السلسلة، من ست حلقات شيقة تمتد كل منها لدقائق، وتسلط الضوء على موضوع مختلف يميز السياحة في الإمارات، ونقاط الجذب الترفيهية والطبيعية والثقافية والتاريخية فيها.

وتنقل الحلقة الأولى أجمل المعالم الطبيعية الخلابة للجبال والوديان في مختلف أنحاء الدولة لعدد من الوجهات الجذابة، وتقدم للمشاهد مغامرات مصورة رائعة من حتّا وسدّها وخزّانها المائي الضخم بجولات القوارب العاملة بالطاقة المتجددة على مياهه الصافية، مروراً بمدرجات المسرح الروماني في خورفكّان، ووديان أبوظبي، وصولاً إلى جبال الفجيرة.

عبق المدينة

تأخذ ثانية حلقات السلسلة، التي يترافق فيها ستيف هارفي وناس ديلي، المشاهد في جولة على معالم دبي التاريخية ومنطقة الفهيدي وخور دبي، وتختبر مع بطلها وأسرته تجربة ركوب العبرة للانتقال من ضفة لأخرى عبر مياه الخور مقابل درهم واحد فقط. كما تستعرض الجولة الأزياء الإماراتية التقليدية، وأشهى أطباق المطبخ الشعبي، وتتنقل بين قاعات متحف القهوة المفتوح للجمهور مجاناً في دبي.

فيما تحتفي حلقة خاصة للسلسلة بالإمارات عاصمة عالمية للتعددية الثقافية وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وتطوف بين متحف اللوفر، وجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، ومسجد البدية، أقدم مسجد قائم في الدولة، ومسجد مريم أم عيسى عليهما السلام في أبوظبي. كما تلتقي رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، محمد خليفة المبارك، الذي يتحدث عن مشروع بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي، وما يجسده من قيم التسامح والعيش المشترك والأخوّة الإنسانية والتعددية وحرّية المعتقد المتأصلة في دولة الإمارات ونسيج مجتمعها وإرثها الثقافي والتاريخي.

في مضارب الشحوح

في حلقة بعنوان «أرض المنادين»، يترافق ستيف هارفي ونصير ياسين في رحلة إلى مضارب قبيلة الشحوح في رأس الخيمة، ليتعرفوا الى تفاصيل حياتها اليومية ونداءاتها المميزة التي تسم أفراحها وتجمعاتها، ويتردد رجع صداها بين الجبال الوعرة التي يسكنون سفوحها ويبنون من أحجارها الصلدة بيوتاً تعد مثالاً حياً على تطويع الإنسان لعناصر الطبيعة، كما يحضران حفل زفاف تقليدي إماراتي هناك. وفي حلقة أخرى بعنوان «أرق بيتزا في العالم»، تأخذ السلسلة المشاهد في جولة على بعض أشهى أطباق المطبخ الإماراتي التقليدي، من الرقاق (أرق بيتزا في العالم) المغطى بألذ المكونات التي تشتهيها الأذواق المختلفة، والهريس المكوّن من القمح واللحم، والمالح المكوّن من السمك المجفف والأرز، إلى اللقيمات التي تصنع من العجين المقلي المغطس بدبس التمر، وصولاً إلى القهوة الإماراتية الأصيلة المطيّبة.

تحفة معمارية

في حلقة بعنوان قصر الوطن، يستكشف ستيف هارفي أجمل معالم قصر الوطن في أبوظبي، والذي يشكل تحفة معمارية للقرن الـ21 على الطراز الإماراتي العربي، ويحتضن مكونات فريدة تحكي عبق التراث والأصالة وتعبّر عن روح الإمارات وقياداتها وشعبها وتاريخها وتطلعها نحو المستقبل. وتشمل الجولة العرض الضوئي المبهر على الجدران الخارجية للقصر، والقاعة الكبرى التي تمتد بكل مكوناتها على مساحة 10 آلاف متر مربع مع قبتها الشاهقة بارتفاع 60 متراً، وقاعة روح التعاون التي تحتضن الاجتماعات والقمم وجلسات المجلس الأعلى للاتحاد، وقاعة المائدة الرئاسية المخصصة لاستقبال الوفود، ومنصة بيت المعرفة التي تضم مجموعة نادرة من القطع الأثرية والمخطوطات التي تسلط الضوء على مساهمات المنطقة في مسيرة الحضارة الإنسانية.

إثراء المشهد

تسجل حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي يترافق طرح حلقات السلسلة معها، تفاعلاً نوعياً من المؤثرين والفنانين والإعلام ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لما تقدمه من مساحات واقتراحات وخيارات ترفيهية جديدة غير معروفة أحياناً لكثير من محبي السياحة الداخلية في الدولة.

وتحتفي الحملة على مدى 45 يوماً بأبرز المعالم الطبيعية والثقافية والتراثية في مختلف إمارات الدولة، وتشجع السياحة الداخلية، وتدعو كل فئات المجتمع إلى استكشاف الوجهات السياحية الساحرة التي تزخر بها أرض الإمارات.

وتدعو الحملة كل شرائح المجتمع لخوض التجارب الممتعة في الهواء الطلق من تسلق الجبال، والتخييم، وممارسة الرياضات المثيرة، واستكشاف المحميات، والمشاركة في الرحلات إلى الطبيعة في إمارات الدولة السبع.

من أنجح مقدّمي البرامج

يُعد النجم التلفزيوني والممثل والمقدّم والمؤلف ستيف هارفي من أنجح مقدمي البرامج التي يتابعها الملايين في الولايات المتحدة الأميركية والعالم، ومن أشهر برامجه «ذا ستيف هارفي مورننغ شو» و«فاميلي فيود»، وله مؤلفات في قوائم الأكثر مبيعاً، مثل «الحوار المباشر»، و«سلوك الناجحين».

6 حلقات تقدّم جولة على مدن الإمارات وسواحلها وجبالها وآثارها ومطبخها والثقافات التي تعيش على أرضها.

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