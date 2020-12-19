الامارات | #النصف ــــ الحلو.. 4 نصائح للديكور الشتوي في منزلك

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف ــــ الحلو.. 4 نصائح للديكور الشتوي في منزلك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 ديسمبر 2020

تقدم مجموعة سيدار العالمية خياراتها للديكور المنزلي لموسم الشتاء والأعياد من العام 2020، حيث تضع هذه المجموعات بين يديك خياراتٍ لا تحصى، بدءاً من ديكور الأعياد الكلاسيكي بلمسة فينتاج حيث تطغى نقشات أقمشة الطرطان والمربعات والعناصر الطبيعية، وصولاً إلى الموضوعات المستوحاة من العيد بلوحات ألوان تشمل الكحلي والرمادي ودرجات الباستيل العصرية. كما يمكنك إضفاء بريق تختاره بنفسك على المفروشات الناعمة مع أتولييه سواروفسكي التابع لسيدار. وهنا، يقدم المدير الإبداعي في شركة سيدار العالمية، ناهل سلو، نصائحه حول كيفية تنسيق ديكور الأعياد في منزلك.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموعات الشتاء والأعياد من شركة سيدار العالمية، والتي تشمل علاماتٍ مرموقةً عالمياً على غرار أرماني/‏‏‏‏كازا، وميسوني هوم، وفيرساتشي هوم وسواروفسكي، متوافرة الآن للتسوّق والتعديل حسب الطلب في متاجر العلامة أو عبر الموقع الإلكتروني www.sedarglobal.com.

درجات الكحلي

هل تريد لوناً يعكس روح الموسم؟ درجات الكحلي هي صيحة شتوية لا تبليها الأيام. الكحلي لون كلاسيكي دافئ يضفي لمسةً ساحرةً على الديكور لاسيما عند تنسيقه مع زينة أو إكسسوارات تطغى عليها القطع المعدنية. ويضفي هذا اللون لمسةً من الدفء العائلي على المنزل، حيث يشكّل خياراً مثالياً للانتقال من ألوان الخريف الداكنة الدافئة إلى ألوان الأشهر الأكثر برودة. ابعث الحيوية في منزلك مع درجات الكحلي التي تتناغم بشكل رائع مع الزجاج الملوّن، والفضّة غير اللامعة ناهيك بحبات البلوط والمخاريط الفضية المرشوشة. ولإضفاء لمسة من الأناقة على مدار السنة، يمكنك أيضاً إضافة بعض البريق إلى المفروشات الناعمة، مثل الستائر المزيّنة بأحجار كريستال سواروفسكي.

الباستيل الناعمة

تشمل لوحة ألوان الباستيل درجات الزهري الوردي، والأزرق الناعم والأخضر النعناعي الباستيل. توفّر هذه الألوان مساحة متناغمة ويمكن تنسيقها مع درجات الذهبي الوردي، والبرونزي واللؤلئي. ومع هذا الديكور، لن تتردّد بمزج إكسسوارات الزينة وإضفاء رونق على الأجواء، عبر تنسيق الزينة مثل الحليّ المخملية، والريش، واللآلئ المربوطة وقطع الكريستال، لتفادي الإفراط في لمسات الباستيل مع الإكسسوارات الرمادية، وإدخال طقم من الوسائد الإضافية المصمّمة حسب الطلب بطريقة خارجة عن المألوف، بحيث يمكن استخدامها كل عام في موسم الأعياد أو بتصميم يلائم أشهر السنة كافة.

المربعات والطرطان

إذا كنتَ تنشد ديكوراً كلاسيكياً من وحي الأعياد بكلفة مقبولة، فيمكنك إضافة نقشات المربعات والطرطان إلى منزلك بدرجات الأحمر والأخضر التقليدية. ارتقِ بديكور منزلك مع زينة تجمع بين البساطة والأناقة وتجسّد شعار «الأناقة في البساطة». ويمكن تنسيق هذا الموضوع المستوحى من زمن الماضي مع عناصر طبيعية بما فيها الحيود المرجانية، والأغصان الخضراء النضرة، وعيدان الأوكاليبتوس، والنباتات دائمة الخضرة والتنوب. تقترن الموديلات البسيطة التي تتميّز بها الزينة بأضواء بيضاء لإضفاء دفء على المنزل من وحي الأعياد. تناسب هذه الصيحة الديكور البسيط البعيد عن التكلّف.

الديكور الرمادي

يندرج اللون الرمادي ضمن الصيحات الأكثر رواجاً للعام 2021، ويُعتبَر هذا اللون الراقي مثالياً للديكور الذي يتسم بجدران بيضاء. ويمكن التلاعَبْ بستائر الكتّان، والوسائد والأرائك متعددة القوامات، ناهيك عن الوسائد الإضافية المخملية، مع الكثير من أضواء الشموع وأشرطة الإنارة الصفراء لتعزيز الدفء. واستخدام اللون الرمادي في صالة أو مساحة تتنعّم بفيض من النور الطبيعي، لتوفير أجواء مثالية لتناول الطعام والاسترخاء مع العائلة طوال فترة الأعياد.

ديكور الأعياد الكلاسيكي تطغى فيه نقشات أقمشة الطرطان والمربعات والعناصر الطبيعية.

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