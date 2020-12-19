الامارات | حمّامات ساونا تقليدية وفنّ قتالي هادئ في قائمة «اليونسكو»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدرجت «اليونسكو» حمّامات الساونا التي تُعدّ «جزءاً لا يتجزّأ» من الممارسات الحياتية للفنلنديين في قائمتها للتراث غير المادي للبشرية. وجاء في بيان صادر عن المنظمة أن «ثقافة الساونا في فنلندا هي جزء لا يتجزّأ من حياة غالبية السكان الفنلنديين، وهي أكثر بكثير من مجرّد حمامات للاغتسال». ويتوافر ثلاثة ملايين حمام من هذا النوع تقريباً لنحو 5.5 ملايين نسمة. كما أدرجت المنظمة فنّ «تاي تشي تشوان»، وهو فنّ قتالي هادئ ينتقل عبر الأجيال في الصين منذ القرن الـ17، في القائمة. وقُبل الملف الذي قدّمته الصين في هذا الصدد خلال الاجتماع الوزاري الدولي الـ15 الذي التأم عبر الإنترنت، ويبحث المشاركون فيه منذ الأربعاء إدراج 40 عنصراً جديداً بالقائمة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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