دراسة تكشف مفاجأة: مواليد المصابات بكورونا يحملون مناعة ضد الفيروس

صحة

كشفت دراسة سنغافورية جديدة عن أن الحوامل المصابات بفيروس كورونا، لا تظهر عليهن أعراض أشد، كما يكون أطفالهن أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت "سبوتينك".

الدراسة الجديدة أجريت على 16 امرأة فقط، وجاء في ملخصها عدم وجود ما يثبت انتقال فيروس كورونا من الأمهات إلى الأجنة، وبذلك تكون الدراسة ألقت الضوء على جانب غير معلوم عن تأثير (كوفيد 19).

وكات منظمة الصحة العالمية، أفادت بأن الحوامل ربما يتعرضن للضرر الأشد، إذ يصبن ببعض التهابات الجهاز التنفسي، كما لم يتضح أن الأم المصابة يمكن لها أن تنقل الفيروس إلى الطفل سواء في فترة الحمل أو الولادة.

وأفادت شبكة أبحاث أمراض النساء والتوليد في سنغافورة، بأن نتائج الدراسة الجديدة مطمئنة، إذ أنها تكشف أن نسبة الإصابة بـ "كوفيد-19" وشدته بين النساء الحوامل تماثل الوضع العام بين سائر الناس.

وأوضحت أن معظم المشاركات في الدراسة عانين من أعراض متوسطة للمرض، وكانت الأعراض الأشد بين الأكبر سنًا والأكثر بدانة، وتعافت كافة المشاركات في الدراسة من المرض، بينما فقدت اثنتان أجنتهما، وأوضح الباحثون أن حالة واحدة منهما ربما تكون مرتبطة بتداعيات الإصابة بالفيروس.

ووضعت خمس من المشاركات أطفالهن بحلول موعد نشر الدراسة، وكان لدى كافة المواليد أجسام مضادة للفيروس دون الإصابة به، لكن الباحثون قالوا إنه لم يتضح بعد مدى الحماية التي قد يوفرها ذلك.