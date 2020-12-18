فيديو.. أب يفاجئ ابنته بكلمات مؤثرة في عقد قرانها: «أم أبيها رغم صغرها»

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو قصير تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لأب يحتفل بعقد قران ابنته بإلقاء كلمات مؤثرة، ما تسبب في بكاء العروس، وسط تفاعل واسع من رواد «سوشيال ميديا»، خلال الساعات القليلة الماضية، وخلال مقطع فيديو، يظهر الأب بجوار المأذون خلال مصافحة العريس أثناء عقد القران، ليفاجئ الجميع بهذه الكلمات: "ابنتي قرة عيني.. وروح فؤادي.. صديقتي.. وحبيبتي.. ورفيقة العمر.. القلوب بحبها مسكونة.. هي سبب الرزق رغم ضعفها.. وأم أبيها رغم صغرها.. وسبيلي إلى الجنة.. وشمس أيامي وقمر لياليا".

وظهرت العروس، بفستان زفاف أبيض منقوش، وحجاب ومكياج سموكي، وطرحة زفاف طويلة، خلال بكائها تأثرًا بكلمات والدها خلال عقد القران.

ولم يتمالك الأب نفسه، لتدمع عيناه خلال حديثه عن ابنته، وسط تأثر العريس والمأذون بكلماته.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حصد ما يقارب الـ30 ألف إعجاب، وما يتجاوز الـ200 ألف مشاهدة، و33 ألف تعليق، أبرزها: «أجمل فيديو في 2020»، و«تعبير أم لأبيها عظيم جدا»، و«الأب سند وظهر حقيقي.. مفيش حد بيحبك زيه»، و«أبو العروسة مفيش زيه».