تصل للسجن 5 سنوات.. عقوبة والد طفل فيديوهات «بسنت وياسين»

علاقات و مجتمع

أكد مصدر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن عقوبة المطرب الشعبي حسام الشرقاوي، على خلفية استغلال نجله «محمد» 6 سنوات، تصل إلى السجن المشدد 5 سنوات، وغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه، وتابع المصدر خلال حديثه لـ«هن»: «وذلك حرصًا على مستقبل الأطفال ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها، وما تنطوي عليها هذه الواقعة من إساءة لكرامة الطفل، وحقوق الطفل، وتعريض طفل للخطر وفق نص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008".

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة، أدان الواقعة، واصفًا إياها بتعرض طفل للاستغلال من والده، عن طريق نشر فيديوهات مسيئة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مُعلنًا التقدم ببلاغ لمكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن استغلال الأطفال من أجل التربح والشهرة، أمر مخالف لأحكام قانون الطفل، ومن شأنه تعريض الطفل للخطر، ومخالف لحكم المادة 291 من قانون العقوبات المصري، فيما يتضمنه من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، بالإضافة إلى القانون رقم 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.

قصة فيديوهات بسنت وياسين

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، ضجت خلال الأيام الماضية، بمقاطع فيديو قصيرة لطفل صغير يُدعى «محمد» يسرد علاقته بزميلته «بسنت» مُعلنًا حبه لها، رغم حبها لزميل آخر يُدعى «ياسين».

جدير بالذكر، أن والد الطفل هو من يقوم بتصوير الفيديوهات، وافتعال القصص الوهمية لتصوير تلك المقاطع.

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