الامارات | محمد بن راشد: السياحة في الوطن دعم لأبنائه.. واستكشاف للهوية

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: السياحة في الوطن دعم لأبنائه.. واستكشاف للهوية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، في منطقة حتا.
وأكد سموه أن استكشاف الوطن هو استكشاف للهوية، كما أن السياحة في الوطن هي دعم لأبنائه.
وكتب سموه عبر حسابه على «تويتر»: «من جولتي اليوم في حتا.. السياحة في الوطن دعم لأبناء الوطن.. واستكشاف الوطن هو استكشاف للهوية.. والجذور.. والجدود.. والحدود التي يمكن أن يصلها الإنسان داخل وطنه».
وتابع سموه في تغريدته، التي أرفقها بصور من جولته: «سياحتي في وطني.. وطني الأجمل.. وطني الألطف.. وطني الأدفأ شعوراً ومشاعر.. حفظ الله بلادي الإمارات».
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