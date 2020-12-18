صور.. أبرز إطلالات نجمات الفن في احتفالية محمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-هاني رجب

أقيمت اليوم احتفالية "50 سنة فن" احتفالا باليوبيل الذهبي لمسيرة الفنان محمد صبحي والتي يكرم فيها رموز الثقافة والفكر والفن والإعلام في مصر.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز إطلالات نجمات الفن أثناء حضورهم احتفالية الفنان محمد صبحي:

- نيللي:

ارتدت الفنانة نيللي فستاناً قصيرا باللون الأسود، بصيحة الأكمام الشفافة، مزينا بالحبيبات البراقة والتطريزات، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وشال من الفرو باللون الأسود

- لبلبة:

ارتدت الفنانة لبلبة فستانا طويلا باللونين الأسود والتركواز، وتميز الفستان بأنه مزود بأكمام منفوخة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

- إيمان:

طلت الفنانة إيمان بجامبسوت باللون الأحمر، كت وبدون أكمام، وتميز بوجود فتحة عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها شال باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.

- هدى هاني:

ارتدت هدى هاني فستانا طويلا باللون الأبيض، مزودا بأكمام شفافة، ومتعدد الأدوار من أسفل، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء باللون الفضي، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

- داليا مصطفى:

تألقت الفنانة داليا مصطفى بفستان مزود بأكمام، وتميز بوجود مجموعة تطريزات عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- إلهام شاهين:

ظهرت الفنانة إلهام شاهين، بفستان طويلا باللون الأسود، ونسقت معه شالا بذات اللون، كما اعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، تركت شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

- دنيا عبد العزيز:

كما ظهرت الفنانة دنيا عبد العزيز، بفستان قصير باللون الأسود، مزودا بأكمام طويلة شفافة، وتميز بوجود مجموعة أزرار عند منطقة الصدر، واعتمدت دنيا مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، واختارت ترك شعرها الويفي منسدلا.

- بوسي شلبي:

وطلّت الإعلامية بوسي شلبي، بجامبسوت باللون الأبيض، بقصة الكم الواحد، وتميز بوجود حزام عند منطقة الخصر، واعتمدت بوسي مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.

- وفاء عامر:

وطلت أيضا الفنانة وفاء عامر، ببدلة باللون الأسود من قماش المخمل، ونسقت أسفلها توب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- سميحة أيوب:

تألقت الفنانة سميحة أيوب، بـتايير باللون الكاشمير، ونسقت معه شالا باللون الأسود، وأسفله توب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون، وتركت خصلات شعرها منسدلة.