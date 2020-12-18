ظهور نادر لابن نيللي كريم في عيد ميلادها.. ومتابعون: «افتكرناه خطيبك» (فيديو)

لايف ستايل

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو قصير، خلال احتفال بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وتضمن المقطع، ظهور نادر لنجلها يوسف، خلال تقبيله لها، أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، والذي أطلت خلاله بـ«توب» أسود غير منقوش، و«جيب» من اللون الفضي اللامع، مع بوت أسود طويل من القطفية.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانات، من بينهن: يسرا، هالة صدقي، ريهام حجاج، ودرة وزوجها رجل الأعمل هاني سعد.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: «إزاي كل التجمع ده من غير كمامات»، و«ابنها اللي وراها تحس انه خطيبها مش ابنها.. ما شاء الله العيال كبرتي، و«نيللي كريم ملكة الأسود.. دايما متألقة بيه».

نيللي كريم تحذف صورة خطيبها من إنستجرام

يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، حذفت الفنانة نيللي كريم، صورتها التى كانت تجمعها بخطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، والتي كانت قد نشرتها عبر حسابها على إنستجرام.

وجاء ذلك بعد أن ظهرت في برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني، والتي قالت فيه إنها كرهت الرجال وقررت أن تعيش لحياتها فقط، حيث قالت نصا: "كل فترة ليها جنونها، وأحلى حاجة جاتلي في الدنيا أولادي، ومفيش فرق بين حب الطيش وحب النضج، الاتنين كنت مجنونة فيهم، والجواز قسمة ونصيب وملهوش كتالوج وزي البطيخة يا تطلع حمرا يا قرعة، مش عاوزة اتجوز وكرهت الرجالة وقررت أعيش لنفسي مفيش أحسن من حب الذات".

زيجات نيللي كريم

نيللي كريم تزوجت مرتين، كانت التجربة الأولى بعمر الـ16 عاما، حيث تزوجت بدون علم والدتها التي كانت تتولى مسؤوليتها حينها، بحسب حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب، قائلة: "حطتها قدام الأمر الواقع فلطمت"، أما المرة الثانية فتزوجت من الطبيب هاني أبو النجا، وأنجبت منه ابنتين.