أمام زوجته.. وصلة رقص بين آسر ياسين ونيللي كريم في عيد ميلادها (فيديو)

لايف ستايل

في حفل كبير جمع نجوم الوسط الفني، احتفلت الفنانة نيللي كريم، مساء أمس، بعيد ميلادها الـ46، بحضور العديد من صُناع الدراما، وشهد الحفل وصلات رقص تجمع بين نيللي، والفنان آسر ياسين، على نغمات أغنية «مليونير»، وذلك في حضور أصدقائهما، وزوجة آسر.

وتألقت الفنانة بـ ميني جيب أسود لامع قصير، مع سترة باللون الأسود، مع الشعر الويفي الطويل، والمكياج الهادئ.

وحضر الحفل العديد من الفنانين، على رأسهم، يسرا، إلهام شاهين، درة، ريهام حجاج، والإعلامية بوسي شلبي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم، كانت مشاركتها في مسلسل "نمرة 2" الذي يُعرض على إحدى المنصات الإليكترونية، بعنوان "اللي بيصير بيروت".