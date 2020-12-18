أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر الإفراط في استخدام الكحول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

خطورة الإفراط في استخدام الكحول

تصرف خطير يقبل عليه العديد من الأشخاص اعتقادا منهم بأن ذلك يحميهم من الإصابة بكورونا

لماذا يشكل خطرا؟

الإفراط في استخدام الكحول قد يتسبب في الإصابة بالإكزيما الجافة والحكة الشديدة والجروح والتقرحات

كيف نحمي أنفسنا؟

استخدامه فقط عند الطوارئ مثل لمس سطح ملوث.

