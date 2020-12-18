7 أبراج الأكثر حظا عاطفيا في 2021.. "الميزان" على رأسهم وتحذير لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أيام قليلة تفصلنا عند نهاية عام بكل ما فيه من أحداث، سواء كانت حزينة أو سعيدة، وإذا كنت ممن يهتمون بالأبراج والفلك؛ فيمكن للأبراج أن تخبرك عن الأحوال العاطفية في العام المقبل 2021، وفقا لما ذكرته عالمة الفلك والطاقة جومانا وهبي، خلال السطور التالية:

- برج الثور

فشل مواليد الثور في استقرار حياتهم العاطفية العام الماضي، لكن من بداية شهر يناير ستتحسن الأحوال بالنسبة للعازبين بإيجاد شريك الحياة، واستكمال مراسم الزواج للمرتبطين.

- برج الجوزاء

يشهد مواليده سنة استثنائية من الاستقرار والهدوء العاطفي؛ سيجد العازبون شريك الحياة، أما المتزوجون بالفعل أو المرتبطون سيسود حالة من الاستقرار في الحياة الزوجية.

- برج السرطان

يشعر مواليده بحالة من الاستقرار العاطفي مع شريك الحياة، ولكن عليك توخي الحذر من الأصدقاء المقربين بينك وبين شريك حياتك.

- برج العذراء

يميل مواليد العذراء في النصف الثاني من 2021 إلى الإرتباط بشريك الحياة من الأبراج النارية، مثل الأسد والحمل والقوس.

- برج الميزان

مواليد هذا البرج سيكون الأكثر حظا من الناحية العاطفية مع شريك الحياة سيستمتع المتزوجون بالسعادة الزوجية وقد يكون هناك فرصة للإنجاب.

- برج العقرب

سيشهد مواليده حالة من التقارب والسلام في الحياة العاطفية مع شريك حياتك، فهو وقتا مناسبا للارتباط أو الزواج.

- برج القوس

يعتبر العام المقبل فترة جيدة لمواليد هذا البرج، سيتاخذ مواليده قرارات حاسمة سعيدة في مجال الحب والزواج.