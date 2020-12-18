أجمل فساتين سهرة مكشوفة الاكتاف لشتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - مع اقتراب نهاية العام، تبحث كل سيدة عن اطلالات أنيقة تجعلها مميزة لحضورالمناسبات واحتفالات رأس السنة.

أحصلي على إطلالة مفعمة بالأنوثة في المناسبات واختاري واحداً من أجمل موديلات فساتين سهرة مكشوفة الاكتاف موضة شتاء 2021 تناسب سهرة رأس السنة.



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فستان داني أطرش Dany Atrache

Dany Atrache



قدم المصمم اللبناني داني أطرش Dany Atrache فستان أزرق بقصّة مكشوفة الأكتاف مع أكمام طويلة وتطريزات برّاقة على الصدر وبتنورة واسعة.







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فساتين جورج شقرا Georges Chakra

GEORGES CHAKRA





بمزيج الأبيض والأسود الأخاذ، قدم المصمم اللبناني جورج شقرا Georges Chakra فساتين سهرة مكشوفة الاكتاف لشتاء 2021 مع لمسات حيوية مثل الفستان المزين بالورود الحمراء والفستان المزين بالكشاكش.



فساتين جورج حبيقة Georges Hobeika

GEORGES HOBEIKA



أيضاً قدم المصمم اللبناني جورج حبيقة Georges Hobeika فساتين سهرة مكشوفة الاكتاف لشتاء 2021 بألوان جذابة وتصاميم متنوعة.



أحببنا الفستان الوردي بالكشاكش على الصدر والقصّة القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف.



وقدم المصمم فستان وردي برّاق بقصّة أوف شولدر وتنورة عمودية مع شق أمامي طويل.



كما قدم فستان أحمر كاشف للأكتاف مع أكمام بصيحة الكاب وقصّة High Low.



ولإطلالة حيوية، قدم المصمم فستان أوف شولدر بأكمام طويلة واسعة ومزين بطبعات الورود الملونة.

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فستان La Me tamorphose

La Me tamorphose



للمرأة التي تبحث عن إطلالة جريئة ومفعمة بالأنوثة، اخترنا لكِ فستان أحمر كاشف للاكتاف مع شق أمامي طويل.







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فستان زهير مراد Zuhair Murad

ZUHAIR MURAD



كذلك قدم المصمم زهير مراد Zuhair Murad فستان جريء باللون الأسود وبقماش كاشف للجسم مع قصّة أوف شولدر بأكمام طويلة.



شاهدي أجمل موديلات فساتين سهرة مكشوفة الاكتاف لشتاء 2021.

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