القميص الأبيض وطرق تنسيقه من قبل النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - القميص الأبيض من أساسيات كل موسم فهو قطعة تحملينها من موسم الى آخر ومن عام الى إخر، فلا توجد خزانة نسائية كانت أم رجالية خالية منه. هذه القطعة التي تفنن المشاهير في ارتدائها لم تعد حكراً على البذلات الرسمية بل باتت تترافق مع كافة مناسباتنا العملية والرسمية.



من المصممة التي برعت في استعمال القميص الأبيض؟



أول ما نذكر القميص الأبيض يخطر في بالنا تصاميم كارولينا هيريرا التي تصمم الكثير منها وتنسقها على تنانير فضفاضة مطبعة أو مزدانة بالزهور. ولديها خط مستقل هو The White shirt collection

مصمم جورجيو أرماني الذي صمم القميص الأبيض من الدانتيل أو الحرير وقد اخترنا لك النجمة إيمي روسوم التي ارتدت للمصمم هذا الزي الرائع الذي يتألّف من سروال وقميص رقيق أبيض.

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صورة للنجمة إيمي روسوم ترتدي من جورجيو أرماني

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من برع من النجوم في ارتداء القميص الأبيض؟



لفتتنا إطلالات كل من نوال الزغبي ومايا دياب وأمل بوشوشة وميريام فارس.

كل واحدة من النجمات ارتدت القميص على طريقتها وحسب ذوقها وستايلها والمناسبة التي سترتادها.



ميريام فارس: الأسلوب العملي المثير

ميريام فارس



ارتدت ميريام فارس القميص الأبيض فوق كروب توب بطريقة غير متجانسة فهي مرة تضع طرف لقميص تحت البنطلون ومرة أخرى تترك جانباً من القميص طويلاً.

كما يمكن ارتداء الكروب توب فوق القميص على طريقة ميريام فارس المعروفة باعتماد الأسلوب البوهيمي الشيك في يومياتها.

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النجمة هيفاء وهبي: جرأة اللوك الذكوري

النجمة هيفاء وهبي



ظهرت النجمة هيفاء وهبي بإطلالة مستوحاة من التصاميم الرجالية فارتدت الطقم الأبيض الواسع والقميص االأبيض المفتوح مع شعر بلاتيني وهو ستايل جريء ولكنه لا يفاجئنا من النجمة التي اعتادت أن تكون السباقة في الذهاب بستايلها الى حدود لم يتخطاها أحد. هو لوك بسيط ولكنه جريء وراق في الوقت نفسه.



مايا دياب: تسريحة رطبة وإيحاءات من الستينات

مايا دياب



الى زمن الستينات من القرن الماضي تعيدنا مايا دياب بتسريحة wet look وقميص أبيض مع ياقة عريضة مرفوعة الى الأعلى وقميص شبه مزرر بطريقة بوهيمية. مكياج نيود غامض يرتكز على العيون... إنها إطلالة ايقونية بالقميص تستعيدها مايا دياب ويمكننا استعمالها كلما تحدثنا عن تنسيق القميص الأبيض لأنها نسقته بطريقة كلاسيكية عابرة للزمن.

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نوال الزغبي: القميص الطويل مع الطقم الباستيل

نوال الزغبي



من يعرف أسلوب نوال الزغبي الراقي سيظن حتماً أنها ستختار القميص الكلاسيكي الضيق مع السروال المستقيم، ولكنها فاجأتنا باختيار طقم بنفسجي فاتح مع قميص ابيض طويل مزدان بالكشاكش. أحبت نوال إظهار القميص وعدم طيّه تحت السروال، فكانت النتيجة مبهرة ولم تفقد نوال رقي الإطلالة، بل زادها هذا اللوك جمالاً وبدت أصغر سناً. إشارة الى ان لوك نوال تغير قليلاً في السنوات القليلة مواكبة لصيحات الموضة ولكنها لم تفقد لمستها الراقية في كل إطلالاتها. نوال من النجمات اللواتي قليلاً ما يخطئن في اختيار ما يليق بهن.

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