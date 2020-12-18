كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - تعد حقيبة الكلاتش من قطع الأكسسوارات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها أثناء تنسيق إطلالات السهرات.

وتختلف تصميمات حقائب الكلاتش بحسب تصميم الفستان، والمناسبة التي يتم تنسيق الإطلالة لها.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أجمل حقائب كلاتش اختارتها النجمات العربيات على السجادة الحمراء في 2020:



درة بحقيبة كلاتش من Alexander McQueen

درة بحقيبة كلاتش من Alexander McQueen



في إطلالة ناعمة وأنيقة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، حضرت درة حفل ختام المهرجان بفستان أنيق من تصميم طوني ورد، نسقت معه حقيبة كلاتش أنيقة باللون الأسود من ماركة Alexander McQueen، وهي الحقيبة التي صُممت على شكل مستطيل صغير ذي يد صغيرة صُممت بشكل أنيق لوضع الأصابع الأربعة داخلها لحمل الحقيبة.

درة بحقيبة من Jimmy Choo



وفي إطلالة أكثر جاذبية وأنوثة على السجادة الحمراء، حضرت درة حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بفستان فخم صُمم من القماش اللامع، للمصمم رامي قاضي، وهو الفستان الذي نسقت معه حقيبة كلاتش باللون الفضي، من ماركة Jimmy Choo.

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ريا أبي راشد بحقيبة كلاتش من Valentino

ريا أبي راشد بحقيبة كلاتش من Valentino



حضرت الإعلامية اللبنانية الشهيرة ريا أبي راشد أحد عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم بداية شهر ديسمبر الجاري، بإطلالة أنيقة وناعمة، حيث جذبت الأنظار على السجادة الحمراء للمهرجان، بفستان للمصمم رامي قاضي، نسقت معه كلاتش أنيقة باللون الفضي اللامع من ماركة Valentino.



أروى جودة بكلاتش من رولا غلاييني

أروى جودة بكلاتش من رولا غلاييني



في إطلالة جذابة وأنيقة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، نسقت أروى جودة حقيبة كلاتش باللون الذهبي، ذات تصميم معدني أنيق، للمصممة رولا غلاييني، مع فستان باللون السيمون من Elisabetta Franchi.

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جميلة عوض بحقيبة من OKHTEIN

جميلة عوض بحقيبة من OKHTEIN





في إطلالة جريئة وجذابة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، نسقت جميلة عوض فستاناً باللون الأحمر من القماش اللامع، للمُصممة شهيرة لاشين، مع حقيبة كلاتش أنيقة من ماركة OKHTEIN، وهي الحقيبة المُصممة بشكل أسطواني جذاب، باللون الفضي اللامع.



يسرا بكلاتش من Christian Louboutin

يسرا بكلاتش من Christian Louboutin





كعادتها تظهر النجمة المصرية يسرا على السجادة الحمراء للمهرجانات الفنية في مصر والوطن العربي بإطلالات تخطف الأنظار، تُظهر جاذبيتها وجمالها.

وفي إحدى إطلالاتها الأنيقة خلال العام 2020، نسقت يسرا حقيبة كلاتش صغيرة من ماركة Christian Louboutin مع فستان أنيق صمم من قماش التفته باللون الأحمر، للمصمم Stephane Rolland.

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