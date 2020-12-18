قرار النائب العام واستقبال وتريند.. تطورات قضية «سيدة الكرم» بعد براءة المتهمين

علاقات و مجتمع

لليوم الثاني على التوالي، لم تهدأ موجة التعاطف مع «سيدة الكرم» بعدما برأت محكمة جنايات المنيا، المتهمين الثلاثة بتعريتها والاعتداء عليها، في الواقعة التي هزت الرأي العام قبل 4 أعوام، ومع تزايد التعاطف مع السيدة السبعينية، شهدت القضية عدة تطورات أعادت أمل استعادة حق السيدة السبعينية مرة أخرى.

سيدة الكرم تريند تويتر

تصدر هاشتاج «سيدة الكرم» تريند موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الذي أرفق بالعديد من تعليقات الراود المتعاطفين مع حال السيدة السبعينية، فكانت التعليقات: «مش انتِ اللي اتعريتي يا أمي.. هما اللي اتعروا حقك علينا»، «حقك عند ربنا وإحنا آسفين ليكي ياست الكل»، «حقك عند كل مصري حر»، «حقك علينا يا أمي، الجزاء عند رب العباد».

النائب العام يأمر بدراسة الطعن على براءة المتهمين

وعقب حالة التعاطف التي نالتها «سيدة الكرم»، تدخل المستشار حمادة الصاوي النائب العام، ليعيد فتح القضية من جديد، إذ قرر تكليف المكتب الفني في مكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

الكنيسة تستقبل «سيدة الكرم»

وحرص الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، على لقاء السيدة السبعينية سعاد ثابت، بعد إعلان الحكم ببراءة المتهمين الثلاثة.

والتقطت «سيدة الكرم» الصور مع الأسقف، ولم تحضر السيدة جلسة النطق التي شهدت براءة المتهمين الثلاثة.

القومي للمرأة يشيد بتدخل النائب العام

وأصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بيانا لتوجيه الشكر للنائب العام، بعد قراره بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن عميق سعادتها وامتنانها لقرار النائب العام، مثمنة الدور الذي تقوم به النيابة العامة لحماية المرأة والحفاظ على حقوقها.