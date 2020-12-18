تحتوي «مضادات الأكسدة».. تناول هذه الأطعمة يحميك من أمراض القلب

صحة

مضادات الأكسدة هو أي مادة تمنع الأكسدة، خاصة تلك المستخدمة لمواجهة تدهور المنتجات الغذائية المخزنة أو إزالة العوامل المؤكسدة التي قد تكون ضارة للجسم، تشمل مضادات الأكسدة العشرات من المواد القائمة على الطعام مثل الكاروتينات مثل بيتا كاروتين والليكوبين وفيتامين سي.

مضادات الأكسدة تساعد في تحديد ما يسمى بالجذور الحرة التي تسبب تلفا لبعض الخلايا وتساهم في تطور الأمراض المزمنة، بحسب دكتورة بسمة يسري أخصائية التغذية وتمنع مضادات الأكسدة الآثار السلبية المحتملة على الصحة من هذه الجذور والتي ينتج عن الإجهاد التأكسدي.

وأضافت بسمة في تصريحات صحفية لها، أن مضادات الأكسدة تعمل على إبطاء علامات الشيخوخة بما في ذلك الجلد والعينين والأنسجة والمفاصل والقلب والدماغ، وكما تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان وتدعم إزالة السموم، والحماية من أمراض القلب والسكتة الدماغية، كما تقلل من مخاطر المشاكل المعرفية، مثل الخرف وانخفاض خطر الإصابة بفقدان البصر أو الاضطرابات، مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

وأشارت إلى أن هناك بعض الأطعمة والفواكه التي تحتوي على مضادات الأكسدة ولكن قد لا يكون من العملي تناول كميات كبيرة من كل هذه الأطعمة المضادة للأكسدة، أهمها الفواكه والخضروات والمكسرات ومنها: التوت، والتوت البري والشوكولاتة الداكنة والخرشوف (مسلوق) والفاصوليا والكزبرة.