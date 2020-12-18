قبل دينا الشربيني.. الفنانات بعد الانفصال حلاوة و«دايت" (صور وفيديو)

علاقات و مجتمع

سجلت أمس الفنانة دينا الشربيني أحد ظهور لها بعد انفصالها عن عمرو دياب بحسب تصريحات مصادر مقربة من الثنائي لـ«الوطن»، واختلف شكل دينا الشربيني في الصورة الأخيرة عما اعتادت الظهور به طوال فترة ارتباطها بعمرو دياب.

وبعد الانفصال تتحول حياة البنات بشكل أو آخر، والفنانات بشكل خاص حيث يكون هذا التحول على الملأ، ويستعرض التقرير التالي كيف تغير شكل الفنانات بعد الانفصال.

دينا الشربيني

ظهرت بشعر أشقر قصير، ولأول مرة تقرر دينا الشربيني أن تقص شعرها، كما فقدت الكثير من وزنها هو ما انعكس على شكل وجهها الذي بدا رفيعا للغاية.

أصالة

تحدثت أصالة عن نفسها وردت على عبارات المواساة بعد طلاقها من طارق العريان عبر «تويتر"، حيث قالت، «أشكركم، ولكني لا مخذولة ولا مكسورة، ولست ضعيفة أنا قويّة، أتنفّس بشكل طبيعي».

ياسمين عبدالعزيز

قالت ياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها في أحد البرامج التليفزيونية، متحدثة بشكل إيجابي، «أبو عيالي، راجل محترم ولازم أحترمه».

وأكملت، «إحنا علاقتنا زي الفل، وبنسأل على بعض، ولما قابلته آخر مرة قعدنا نهرج، إحنا بنحترم بعض، وهو على راسي».

سمية الخشاب

خعت الفنانة سمية الخشاب إلى عدد من جلسات التصوير بعد طلاقها مباشرة وارتدت فساتين مبهجة وهو ما أرجعه متابعيها وجمهورها إلى طلاقها من الفنان أحمد سعد، واختصرت سمية الخشاب تجربتها في الزواج والطلاق بأنها أليمة، وقالت في حوارها لبرنامج «شيخ الحارة»، «محدش باركلي بعد ما اتجوزته بس بركولي بعد الطلاق».

وظهرت سمية الخشاب بعد طلاقها بشكل ملفت، وبدت عليها خسارة الوزن، وهو ما اعتبره الكثيرون بسبب الطلاق.

غادة عادل

رغم أن الزواج استمر 20 سنة إلا أن الطلاق كتب نهاية قصة غادة عادل ومجدي الهواري، وقالت بعد طلاق في اول تصريح عنه، «مجدي هو رفيق رحلتي، وأبو ولادي، وصديقي وصاحبي وكل حاجة، وعلاقتنا ممتازة».

هنا شيحة

زواجها من أحمد فلوكس من البداية كان خاطئ، هكذا وصفت الفنانة هنا شيحة تجربتها بعد طلاق، ومعتبراه هو الحل الصحيح والامثل، وقالت، «أوقات بيكون القرار مش مظبوط، وأوقات الحياة متبقاش ظابطة والشخصيات مش راكبة على بعض، وده مالهوش علاقة بيك كشخص أو بيا كشخص، والحياة اليومية مركبتش».

سارة نخلة

«مفيش ست بتندم في راجل بيندم يا روحي، عشان الست بتستحمل كتير بعدين بتجيب أخرها أما الراجل بيندم أول ما تضيع منه»، هكذا ردت سالة نخلة على ندمها بعد الطلاق من أحمد عبدالله.

مي حلمي

فيديوهات نشرتها المذيعة مي حلمي عبر «إنستجرام»، تحدثت فيها عن تجربة الطلاق، وقالت إنها بسبب خيانة أقرب الناس، والغدر الذي واجهته، أثناء زواجها من محمد رشاد.