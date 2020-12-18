معلومات عن سيدة الكرم بعد براءة المتهمين من تعريتها (صور)

علاقات و مجتمع

قبل نحو 4 سنوات كانت «سيدة الكرم» صاحبة واحدة من القضايا الساخنة في المجتمع المصري، بعد اتهام البعض بتعريتها من قبل عدد من الأشخاص، «الدم الحر» كما يصفه البعض كان يغلي في العروق، كيف لسيدة ستينية أن تتعرى في بيتها في إحدى محافظات الصعيد، وبعد سنوات من الصمت عادت قضية سيدة الكرم من جديد، بعد براءة المتهمين بتعريتها من التهم المنسوبة إليهم، حيث قضت محكمة الجنايات، يوم الخميس، ببراءة شقيقين ووالدهما بعد صدور حكم غيابي بمعاقبتهم بالسجن 10 أعوام، وفيما يلي أبرز المعلومات عن سيدة الكرم.

من هي سيدة الكرم

- اسمها الحقيقي هو سعاد ثابت، ولكنها عرفت إعلاميا بـ«سيدة الكرم».

- تعيش في قرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

- تبلغ من العمر 70 عاما.

- تعود أحداث قضيتها إلى مايو من العام 2016.

- تعرية سيدة الكرم كان بسبب علاقة ابنها بربة منزل متزوجة، ما أشعل الغضب في نفس زوجها واعتدى على السيدة المسنة في بيتها، بحسب الاتهام الذي وجهته إليه.

- وقالت سيدة الكرم «اتبهدلت واتعريت في الشارع واضربت، محدش دافع عني كلهم كانوا بيتفرجوا».

- جاء الحادث بعد مشاجرة كبيرة شهدت حرق منازل في المنيا، ولكن تم فصل قضية تعرية سيدة الكرم عن قضية حرق المنازل.

- اتهمت سيدة الكرم في المنيا «نظير.ا» وشقيقه «عبدالمنعم»، ووالده «إسحاق»، بتعريتها وهتك عرضها.

- تنحى قاضيان خلال 4 سنوات عن الحكم على المتهمين لاستشعارهما الحرج في القضية.

- أول حكم كان عندما أحيل المتهمون الثلاثة إلى المحاكمة، وصدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير الماضي، بالسجن 10 سنوات.

- أعيدت إجراءات المحاكمة للمتهمين الثلاثة بعد ذلك، وتم تأجيل الجلسة عدة مرات.

- وآخر حكم كان أمس الخميس، وتمت تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم.

- بعد الحكم خرجت سيدة الكرم في تسجيل صوتي باكية وقالت إنها تريد حقها «أنا عايزة حقي حقي عند ربنا».