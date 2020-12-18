هل النودلز سريعة التحضير تسبب السرطان؟.. طبيبان يحسمان الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

كثيرا ما يتردد الحديث عن أضرار المكرونة السريعة أو "النودلز"، حتى أن البعض قال إنها تسبب ضغطا على الجهاز الهضمي لأنه يتم هضمها بصعوبة، ويمكن أن تتداخل أيضا مع مستويات السكر في الدم وإفراز الأنسولين، فضلا عن احتوائها على مواد كيمائية مسرطنة لإبقائها صالحة للاستخدام لفترة أطول، وهذا يعني أنها يمكن أن تسبب السرطان، فما حقيقة ذلك؟

المكرونة السريعة أو "النودلز" هي عبارة عن مكرونة يابانية الأصل، ولأنها صُنعت لتكون سريعة التحضير، يتطلب ذلك أن تكون مطبوخة وجافة.

وعبر صفحته على "فيسبوك"، نفى الدكتور هاني الناظر أستاذ أمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، ما تردد حول أن "النودلز سريعة التحضير" تسبب السرطان، وقال "لا يوجد دليل علمي حقيقي على هذا الكلام".

"الخليج 365" تواصل مع مجدي نزيه رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية، لتوضح ما إذا كانت تسبب السرطان من عدمه، إذ قال أن تناولها ليست لها علاقة بالإصابة بأى نوع من أنواع السرطان، ولكن حذر من الإفراط في أكلها، لأنه يؤدى إلى حدوث ضموروتلف في بعض أعصاب الجهاز العصبي.

وبحسب موقع "food.ndtv"، فإن النودلز قد تسبب أضرارا صحية أخرى، وذلك على النحو التالي:

- غنية بالملح: كونها واحدة من المأكولات الغنية بالمحل، ومن ثمّ ارتفاع استهلاك الصوديوم الغذائي عامل رئيسي في ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي أمراض القلب.

- تحتوي على غلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)، وهو محسن للنكهة والمذاق مشهور، واستهلاكه على مدى فترة زمنية طويلة يؤدي إلى زيادة الوزن، وقد تصل إلى السمنة.

- الدهون السيئة: تحتوي على دهون مشبعة يمكن أن ترفع مستوى الكوليسترول في الدم إذا تم تناولها بشكل مفرط أو منتظم، وبالتالي يزيد ارتفاع الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب وكذلك مرض السكري من النوع 2.

- تدمير عملية التمثيل الغذائي: تأتي معظم النودلز في أكواب أو عبوات تحتوي على مادة بيسفينول أ (BPA) وهذه المادة تدخل جسمك عندما يتم طهي هذه المكرونة السريعة التحضير في الكوب نفسه عن طريق إضافة الماء الساخن إليها، ويمكن لـBPA تدمير عملية التمثيل الغذائي لديك.