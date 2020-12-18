دينا الشربيني تثير الجدل حول علاقتها بعمرو دياب: تفاعلت مع صورة «جنا»

علاقات و مجتمع

تحرص الفنانة دينا الشربيني على متابعة بنات الفنان عمرو دياب، حيث سجلت إعجابها بصور جديدة نشرتها جنا عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت من خلالها مع صديقها، واكتفت في تعليقها بوضع «إيموشن» قلب، وهو ما أثار الجدل مجددا حول علاقتها بالهضبة بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا حول انفصالهما عاطفيًا.

وكانت الفنانة دينا الشربيني من المتابعين الذين سجلوا إعجابهم على صور بنت عمرو دياب، ويعتبر ذلك أول رد فعل من «دينا» فيما يخص الهضبة وبناته، وهو ما يثير الجدل من جديد حول علاقتهما.

أول ظهور لدينا الشربيني عقب شائعات انفصالها عن عمرو دياب

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة للفنانة دينا الشربيني، كانت من كواليس مسلسل «قصر النيل»، الذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني القادم 2021.

ورصدت الصورة الفنانة دينا الشربيني وقد فقدت وزنا كثيرا، مع شعر قصير غير منسدل، ما أثار الجدل حول إطلالتها، التي تعد أول ظهور لها عقب شائعات انفصالها عن الفنان عمرو دياب.

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

وكانت أنباء تواردت حول انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وهو ما أكدت مصادر لـ«الوطن»، التي كشفت أيضًا عن وقوع عدد من المشاجرات بينهما، أدت إلى مغادرة «دينا» منزل الهضبة.

وجاءت أولى المشادات بين الثنائي في مدينة الساحل الشمالي، و عدد من الأصدقاء المشتركين، أما المشاجرة الثانية، شهدتها مدينة الجونة، دون الكشف عن تفاصيلها.

وأما المشاجرة الثالثة كانت في فرح ابن شقيقة طارق العريان، حيث كانت دينا الشربيني، تستعد للحفل داخل إحدى غرف الفندق، لكن نشب خلاف بينها وبين الهضبة، جعلها تغيب عن حضور الحفل، وشارك الهضبة بالغناء في الزفاف بمفرده.

ورغم الأنباء التي أكدت حقيقة انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، إلا أن الطرفين ما زالوا محتفظين بعدم الرد حتى الآن.