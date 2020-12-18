لوسي: أنا عندي 28 سنة وبتعامل مع الحياة على إني «بنت 21»

علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة لوسي عن عمرها الحقيقي، وتواريخ ميلادها التي تكتب عبر مواقع «السوشيال ميديا» ومحرك البحث الشهير «جوجل».

ووصفت «لوسي»، خلال لقائها مع الإعلامية إنجي علي في برنامجها «أسرار النجوم» المذاع على إذاعة وقناة نجوم «F.M»، المتجاوزين في حق الفنانين كبار السن بـ«قلة ذوق»: «هما قلة ذوق أكتر من قلة الأدب.. والذوق دا بينتمي لحاجات كتير لكن الأدب حسب التربية.. هو عيب أن واحدة تكبر».

وروت «لوسي» عن موقف تعرضت له على «السوشيال ميديا»: «في مرة كنت منزلة صورة مع الدكتور اللي ولدني في ابني الكبير وقولت أنه من أجدع الدكاترة اللي تقابلهم في الغربة.. وجالي كومنت ضحكت عليه من واحدة بتقولي مش مكسوفة عندك خمسين سنة وعاملة ضفرتين.. يعني الضفرتين بيختصروا على الأطفال».

وتابعت «لوسي» عن الأعمار التي تكتب على «جوجل»: «في مرة جوجل يقول أني من مواليد 64 وفي مرة من مواليد 56.. ومش من حق حد يعرف سني إيه.. كل سن له جماله.. الطفولة ليها جمال والشباب له جمال حتى الشيخوخة ليها جمالها.. وكل وقت له آدان».

واختتمت «لوسي»: «أنا بحب شكلي دلوقتي أكتر من الأول.. وسني دا حاجة تخصني أنا.. وبقول أن عندي 28 سنة.. أني من جوايا بتعامل مع كل الدنيا أن عندي 7 سنين.. وفي الحياة بتعامل أن عندي 21 سنة».

آخر أعمال الفنانة لوسي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسي جاءت من خلال مشاركتها في مسلسل «البيت الكبير».

ومسلسل «البيت الكبير» ينتمي إلى الدراما الصعيدية، وكان من بطولة عدد من الفنانين مجدي كامل وسوسن بدر وأحمد بدير، ولقاء سويدان، وشريف باهر، وداليا مصطفى، ودنيا المصري، وريم بوشناق وكان من إنتاج ممدوح شاهين، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.