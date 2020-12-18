كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 ديسمبر 2020 12:43 مساءً - مع اقتراب نهاية العام 2020، نعود بالذاكرة قليلاً الى الوراء في جولة على أبرز أساليب أساليب وصيحات المكياج التي اعتمدتها النجمات العرب خلال هذا العام. وبسبب جائحة كورونا، اقتصر ظهور النجمات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً موقع إنستقرام.

وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز أساليب مكياج النجمات 2020، فمن منهن كانت الأجمل برأيك؟



أحلام

مكياج سموكي لامع من أحلام



على رغم أن إطلالات النجمة أحلام كانت مقتصرة على عدد قليل من المناسبات خلال 2020، بسبب جائحة كورونا، إلا أنها استطاعت عبرها من لفت الأنظار. ومن أبرز أساليب المكياج التي اعتمدتها خلال هذا العام، مكياج عيون سموكي باللون الأسود والزهري اللامع، مع الرموش الطويلة والروج الزهري المات.

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مايا دياب

مكياج برونزي من مايا دياب



تعددت أساليب المكياج التي اعتمدتها النجمة مايا دياب خلال 2020، وكان أبرزها المكياج البرونزي، حيث اعتمدته بطريقة هادئة، استغنت فيه عن الأيلاينر، واستبدلته بالكونتور الذي يبرز العين، الى جانب تظليل كامل العين بظلال العين ذات النغمات البرونزية، مع ظل العين الفاتح واللامع عند مدمع العين، والرموش الاصطناعية.

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شيلاء سبت

مكياج أزرق غرافيكي من شيلاء سبت



تميزت أساليب المكياج التي اعتمدتها شيلاء بالجرأة والقوة، وقد طغت على معظمها الألوان البارزة، حيث اختارت في كثير من الأحيان أساليب مكياج عيون صارخة. وقد كان أبرزها مكياج العيون الغرافيكي بتدرجات اللون الأزرق، الفاتحة والداكنة، الذي اعتمدته في إحدى إطلالاتها خلال 2020.

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سيرين عبد النور

مكياج برغندي من سيرين عبد النور



كان المكياج البرغندي أحد أبرز أساليب المكياج التي اعتمدتها النجمة سيرين عبد النور خلال 2020، وقد اختارته جريئاً ومفعماً بالأنوثة، حيث ارتكز على ظلال العيون باللون البرغندي اللامع، والرموش الطويلة جداً، وأحمر الشفاه البرغندي المات.

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سميرة سعيد

مكياج ملون صارخ من سميرة سعيد



لقد كانت للمكياج الملون حصة كبيرة ضمن إطلالات سميرة سعيد 2020، وقد اعتمدته في إحداها بأسلوب جريء جداً وغير مألوف، ارتكز على الأيلاينر والماسكرا باللون البنفسجي، الى جانب الروج الأحمر الداكن بلمسة لامعة، والبلاش الوردي البارز على عظمتي الخدين.

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نور الغندور

مكياج عيون غرافيكي من نور الغندور



خلال 2020، احتل المكياج الغرافيكي حيزاً كبيراً في طلالات النجمات، من بينهن نور الغندور، واعتمدت فيه على الألوان الترابية كالبيج والنيود والبني الفاتح، الى جانب الأيلاينر الغرافيكي على الجفن الثابت، والأيلاينر المسحوب الذي يمتد على طول منبت الرمش العلوي وصولاً الى خارج العين، مع الرموش الاصطناعية.

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ياسمين صبري

مكياج عيون فضي وروج أحمر من ياسمين صبري



اتسمت إطلالات ياسمين صبري بالنعومة والهدوء، حيث غالباً ما رأيناها بمكياج ناعم، باستثناء إطلالة واحدة استخدمت فيها الروج الأحمر الصارخ، ومكياج عيون فضياً لامعاً مع الأيلاينر الأسود المسحوب الى خارج العين، إضافة الى البلاش الوردي على عظمتي الخدين.

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