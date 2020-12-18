موجة تعاطف مع «سيدة الكرم» بعد تبرئة المتهمين: حقك علينا يا أمي

علاقات و مجتمع

«سيدة الكرم» اللقب الذي اقترن بالسيدة السبعينية سعاد ثابت، وعاود للظهور مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد براءة المتهمين الثلاثة بتعريتها والاعتداء عليها.

فمن بين تريندات «تويتر»، تصدر هاشتاج «سيدة الكرم» القائمة الذي تضمن التعاطف مع سعاد ثابت، وجاء كالتالي: «مش أنتِ اللي اتعريتي يا أمي.. هما اللي اتعروا حقك علينا» «حقك عند ربنا وإحنا أسفين ليكي ياست الكل»، «حقك عند كل مصري حر» «حقك عينا يا أمي الجزاء عند رب العباد».

كما انتشر أيضًا صورة كاريكاتير تمثل واقعة الاعتداء على «سيدة الكرم» مصحوبة بتعليقات: «حقك علينا يا أمي» «حقك عند ربنا».

براءة المتهمين في واقعة سيدة الكرم

وكانت محكمة الجنايات في المنيا، قضت ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية الاعتداء وتعرية سعاد ثابت، السيدة التي تبلغ من العمر 70 عامًا، وأصبحت تعرف إعلاميًا بـ«سيدة الكرم».

واقعة سيدة الكرم

وتعود أحداث الواقعة إلى العام 2016، في قرية الكرم بمركز أبوقرقاص، في محافظة المنيا، حين تردد شائعة عن وجود علاقة عاطفية تربط بين شاب قبطي، وهو ابن السيدة «سعاد»، وفتاة مسلمة.

وبعد انتشار الشائعة في القرية الصعيدية، اندلعت مشاجرة واتهم البعض أنصار الطرف الآخر بمهاجمة منزل السيدة السبعينة والاعتداء عليها وتعريتها في الشارع، وسط دفاع بعض الأهالي عنها ومحاولة حمايتها.

الواقعة وقتها هزت الرأي العام، وتم القبض على عدد من المتهمين، وهم 3 أشخاص، وتمت إحالتهم للنيابة العامة، وفي شهر يناير من العام الجاري، قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين الثلاثة، وجرى استئناف الحكم، لتقضي المحكمة بالأمس، ببراءة المتهمين.