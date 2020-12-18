رسالة غامضة لـ لقاء الخميسي تثير الجدل على «إنستجرام»: «يريدون دهسك»

علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة لقاء الخميسي، الجدل، بنشرها رسالة غامضة عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت «لقاء» رسالة تحتوي على كلمات غامضة: «وعندما يجتمعوا على أذيتك.. ويحاولوا جاهدين التخلص منك فاعلم أنك مهم ومختلف وناجح.. وهم يريدون دهسك وزعزعة ثقتك.. ثم.. اهدأ فأنت الأقوى والأفضل».

وعقب الرسالة الغامضة، نشرت «لقاء» عبر خاصية القصص المصورة أيضًا، صورة لحادث سيارتها، معلقة عليها: «الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل».

لقاء الخميسي تتألق في افتتاح القاهرة السينمائي

وكانت الفنانة لقاء الخميسي تألقت في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ42 التي أقيمت في دار الأوبرا المصرية، حيث ارتدت فستانا يغطي جسدها بالكامل حتى الرقبة، ويشبه السمكة.

لقاء الخميسي تنتقد حلقة ريهام سعيد

يذكر أيضًا أن الفنانة لقاء الخميسي كانت من المنتقدين لحلقة الإعلامية ريهام سعيد، عن صيد الحيوانات البرية التي تعرضت وقتها لهجوم كبير.

وعلقت وقتها الفنانة لقاء الخميسي، قائلة: «الرحمة الرحمة الرحمة يا بشر، دا مَش مقبول اطلاقا كفعل ولا إنه يتعرض على الشاشة.. الحيوان بيخاف ويتألم، ليه يبقى دا فعل عادي ليه، علشان ايه؟ الرحمة يا بشر مع الانسان و مع الحيوان وكل كائن حي .. الرحمة علينا».

وانتقدت أيضًا «لقاء» حلقة الإعلامية ريهام سعيد، وعلقت عليها قائلة: «الرحمة الرحمة الرحمة يا بشر، دا مَش مقبول اطلاقا كفعل ولا إنه يتعرض على الشاشة.. الحيوان بيخاف ويتألم، ليه يبقى دا فعل عادي ليه، علشان ايه؟ الرحمة يا بشر مع الانسان و مع الحيوان وكل كائن حي .. الرحمة علينا».

لكن، «ريهام» لم تتوقف عند ذلك، إذ ردت عليها قائلة «نكذب على الناس ونوريهم طريقة صيد غلط؟ طب الحمد لله إن احنا اكتشفنا إنهم بيتعذبوا كدة، وبطلي تلبسي جاكتات بالآلاف عشان يبطلوا يصطادوا الحيوانات دي، وعلى فكرة إنتي بتاكلي حمام وهو بيتضرب بالنار وبتطلعي سمكة من المية وبتشوفيها وهي بتطلع في الروح وتاكليها، وبتدبحي الجاموسة وبتصطادي الفار وبتقفلي المصيدة على ديله، أي طريقه صيد مؤلمة».

وتابعت «ريهام» في ردها أيضًا مدافعة عما فعلته: «الإعلام دوره عرض أي حاجة مهمة بسلبياتها وإيجابيتها إحنا مش برنامج أطفال حضرتك، القتل والدم لما بيظهر في الأفلام بيجرح نظر الأطفال ده مش معناه إنك بتشجعي القتل، هو الغريب إني المفروض زميلة وإنك تنتقديني ده غير، مسموح وبعدين أنا متاكدة إنك ما اتفرجتيش على الحلقة، الدنيا دوارة على فكرة إن شاء الله البرنامج يكون سبب في إن الظاهرة دي تقف لأن الناس دي معاها تصاريح، المهم هنا إني عمري ما كنت أعرف إنك مهتمة بالتليفزيون، أول مرة أشوفك حاطهةبوست انتقاد على أساس مفيش حاجة خالص تنتقد غيري، معلش أنا مقدرة خلي بالك عشان كله بيرجع».

وعاودت «لقاء» الرد من جديد على «ريهام»، قائلة: «أنا مش بتكلم عن المذيع أو المذيعة، بتكلم عن مبدأ الفعل وعرضه على الشاشة و فُرجة بعض الناس عليه على إنه فعل عادي فتيجي الأطفال تتأثر وقبلهم الكبار اللي بنشوف فيديوهاتهم وهما بيعذبوا الحيوانات، كلامي واضح لا لتعذيب الحيوان أو أي كائن حي" بأي وسيلة ونشرها وعرضها على الملأ».

وتابعت لقاء الخميسي: «ياريت ما ندخلش في تفاصيل ما تخصناش، كلامي عن المحتوى الغير مناسب وغير مقبول لأيًّ مكان مش بس في البرنامج أو غيره في العموم، لازم طول الوقت تسليط الضوء على الرحمة مع الحيوان وعدم تعذيبه إلا في حالة الدفاع عن النفس إذا هاجم الإنسان».