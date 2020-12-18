الامارات | خبير مناعة فرنسي: لا عودة للحياة الطبيعية قبل خريف 2021

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شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مناعة فرنسي: لا عودة للحياة الطبيعية قبل خريف 2021 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مستشار علمي كبير للحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة، إن الفرنسيين لن يعودوا على الأرجح للحياة «الطبيعية» قبل خريف 2021.
وأضاف خبير المناعة جان فرانسوا ديلفريسي، لتلفزيون (بي.إف.إم): «بين أيدينا فيروس يواصل الانتشار بقوة فور خروجنا من الإغلاق الثاني»، في إشارة إلى فيروس كورونا.
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